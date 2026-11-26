استاندار آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به ظرفیت‌های زمین‌شناسی چالدران و بهره برداری طرح معدنی و صنعتی شهدای آذربایجان؛ این شهرستان می‌تواند به یکی از کانون‌های مهم فعالیت‌های معدنی استان و حضور سرمایه‌گذاران تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی استان گفت: بهره‌برداری از واحد‌های فرآوری مواد معدنی، زمینه استفاده بهینه از ذخایر ارزشمند استان و توسعه فعالیت‌های صنعتی را فراهم می‌کند.

رضا رحمانی در آیین افتتاح طرح معدنی و صنعتی شهدای آذربایجان در چالدران، با اشاره به راه‌اندازی واحد استحصال طلا افزود: در کنار این مجموعه، ایجاد واحد‌های فرآوری و استحصال مس نیز در دستورکار قرار دارد که به‌زودی به بهره‌برداری خواهند رسید.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی اشتغال مستقیم ۲۰۰ نفر در این مجموعه، خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این طرح، آغاز فصل تازه‌ای از توسعه چالدران و زمینه‌ساز حضور هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاران جدید در منطقه خواهد بود.

استاندار آذربایجان‌غربی به ظرفیت‌های زمین‌شناسی چالدران نیز اشاره کرده و افزود: اکتشافات انجام شده، عیار مناسب ذخایر معدنی این منطقه را نشان می‌دهد و این شهرستان می‌تواند به یکی از کانون‌های مهم فعالیت‌های معدنی استان تبدیل شود.

رحمانی همچنین با اشاره به فعالیت‌های اکتشافی طلا و مس در مناطق مختلف استان به‌ویژه تکاب، اضافه کرد: آغاز بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی در شمال استان، نویدبخش شکوفایی اقتصادی و توسعه متوازن مناطق مختلف آذربایجان‌غربی است.

وی در پایان، توسعه زیرساخت‌های راه و راه‌آهن و تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی را از برنامه‌های مکمل این سرمایه‌گذاری‌ها دانسته و از برنامه‌ریزی برای ایجاد شهرک تخصصی طلا و سنگ در تکاب خبر داد.