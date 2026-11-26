به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مصطفی دائمی مسئول بسیج سازندگی جهرم گفت: به همت بسیجیان این شهرستان صد اصله نهال در محدوده آب‌بند حوضه آبخیز سد سلمان فارسی کاشته شد.

وی افزود: این برنامه با هدف توسعه پوشش گیاهی و مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی اجرا شد.

دائمی گفت: این پویش با مشارکت اعضای بسیج سازندگی ناحیه مقاومت سپاه جهرم و همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، هم‌زمان با هفته بسیج برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه، نهال‌هایی از گونه‌های ویکتوریا، اکالیپتوس و کنار در محدوده اطراف آب‌بند غرس شد تا در مسیر احیای منابع طبیعی، گسترش پوشش گیاهی و ترویج فرهنگ درختکاری گامی برداشته شود.

مسئول بسیج سازندگی جهرم افزایش مشارکت مردم و تقویت همکاری میان دستگاه‌ها را از دیگر اهداف این برنامه برشمرد و گفت: حفاظت از عرصه‌های طبیعی نیازمند همراهی مستمر مردم و نهاد‌های مسئول است.