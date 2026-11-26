نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی، از پیگیری توسعه خدمات درمانی تأمین اجتماعی در شهرستان خبر داد و گفت: تجهیز درمانگاه زرین‌شهر، تأمین زمین برای احداث درمانگاه در فولادشهر و ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان در بیمارستان شهید مطهری از محور‌های این برنامه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اکبر پولادی، با اشاره به بازدید محمدعلی همتی، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی، از درمانگاه تأمین اجتماعی زرین‌شهر تاکید کرد: در این بازدید، روند ارائه خدمات و نیاز‌های درمانگاه بررسی شد و تجهیز این مرکز درمانی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفت.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی همچنین از بازدید زمین مورد نظر برای احداث درمانگاه تأمین اجتماعی فولادشهر خبر داد و افزود: خرید این زمین از شرکت عمران فولادشهر با هدف فراهم‌کردن زیرساخت لازم برای احداث مرکز درمانی در حال پیگیری است.

پولادی با اشاره به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در بیمارستان شهید مطهری فولادشهر تأکید کرد: بیمه‌شدگان می‌توانند از خدمات درمانی این بیمارستان با تعرفه سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.

وی همچنین احداث بیمارستان تأمین اجتماعی در فولادشهر را با توجه به رشد روزافزون جمعیت و مهاجرپذیری این شهر ضروری دانست و گفت: افزایش جمعیت و گسترش نیاز‌های درمانی، ضرورت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی را دوچندان کرده است و احداث بیمارستان تأمین اجتماعی می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات درمانی و کاهش مشکلات بیمه‌شدگان منطقه داشته باشد.