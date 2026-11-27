مدیر مؤسسه مهد قرآن کریم و ولایت برخوار از اعزام ۴۰ دانش‌آموز حافظ قرآن کریم و ۲۷ مادر دارای دو فرزند حافظ قرآن و بیشتر، به دعوت آستان قدس رضوی به مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حسین جعفری افرود: در این برنامه از مجموع ۶۰ مادر منتخب از سراسر استان اصفهان، ۲۷ نفر از شهرستان برخوار انتخاب شده‌اند که معادل ۴۵ درصد کل مادران اعزامی استان اصفهان است، آماری قابل توجه که نشان‌دهنده نقش خانواده‌ها، به‌ویژه مادران، در ترویج فرهنگ قرآنی و تربیت نسل حافظ قرآن است.

وی، شهرستان برخوار را از ۲۷۰ حافظ کل قرآن کریم برخوردار دانست و گفت: ۷۰ نفر دیگر نیز در مقاطع مختلف حفظ قرآن قرار دارند و مسیر حفظ و انس با کلام وحی را دنبال می‌کنند.

مدیر مؤسسه مهد قرآن کریم و ولایت برخوار تأکید کرد: حضور ۲۷ مادر که با تلاش و همراهی آنان دو فرزند یا بیشتر به جمع حافظان قرآن پیوسته‌اند، جلوه‌ای ارزشمند از تربیت قرآنی در خانواده‌های برخوار است؛ مادرانی که با فراهم کردن فضای انس با قرآن، نقش مؤثری در پرورش نسل قرآنی ایفا کرده‌اند.