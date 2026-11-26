بانوان فوتسال باز پالایش نفت آبادان، در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال، با نتیجه ۵ بر صفر از سد فولاد هرمزگان گذشتند و همچنان صدر نشینی گروه خود باقی ماندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تیم فوتسال بانوان پالایش نفت آبادان در هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان کشور میزبان فولاد هرمزگان بود که توانستند با پیروزی قاطع پنج بر صفر رقیب خود را شکست دهد.

این پنجمین پیروزی پیاپی زرد پوشان و چهارمین کلین شیت آنها بود.

نفت با این نتیجه کماکان صدرنشین گروه خود است.

برای پالایش نفت سارا شیربیگی، الهام عنافجه، نسیمه غلامی، فهیمه قنبری و شقایق معتمدی گل زنی کردند.