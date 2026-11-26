به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار نعمت الله باقری در برنامه گفتگوی ویژه خبری با صدا و سیمای استان که به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد حضور پیدا کرد.

وی همه بخش‌های جامعه را به عنوان بخشی از بدنه بسیج نام برد و گفت:در لرستان این شاخص بسیار پررنگ و قوی می‌باشد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان خدمت کردن به مردم را از والاترین نوع جهاد دانست و بر تداوم خدمت رسانی به عنوان یک ارزش معنوی تاکید کرد.