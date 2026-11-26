کتاب «راهنمای تدوین پلان (طرح جامع) مدیریت برای آثار ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی و ملی» با همکاری پایگاه میراث جهانی شوش و انجمن علمی گروه مرمت بنا‌های تاریخی دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول در سالن موزه شوش رونمایی شد.

رونمایی از کتاب راهنمای تدوین طرح مدیریت آثار میراث جهانی و ملی در شوش

رونمایی از کتاب راهنمای تدوین طرح مدیریت آثار میراث جهانی و ملی در شوش

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، کتاب «راهنمای تدوین پلان (طرح جامع) مدیریت برای آثار ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی و ملی» با همکاری پایگاه میراث جهانی شوش و انجمن علمی گروه مرمت بنا‌های تاریخی دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول در سالن موزه شوش رونمایی شد.

علی بویری، مدیر پایگاه میراث جهانی شوش، هدف از تألیف این کتاب را ارائه چارچوبی علمی و کاربردی برای تدوین برنامه‌های جامع مدیریت آثار تاریخی عنوان کرد و گفت: این اثر می‌تواند در ارتقای حفاظت، مدیریت و صیانت پایدار از میراث فرهنگی مؤثر باشد.

وی افزود: این کتاب به قلم مهدی پیرحیاتی، عضو هیئت علمی دانشگاه، ساره ضیایی و بهناز صفرعلی‌نجار تدوین و از سوی انتشارات دانشگاه صنعتی جندی‌شاپور دزفول منتشر شده است.

در این آیین، حاضران بر ضرورت تقویت همکاری میان پایگاه‌های میراث فرهنگی و مراکز دانشگاهی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی برای ارتقای حفاظت و مدیریت آثار تاریخی تأکید کردند.

این مراسم با حضور مدیران و کارشناسان پایگاه‌های میراث جهانی شوشتر و چغازنبیل، استادان و دانشجویان باستان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی برگزار شد.