ورزشکاران کشورمان با تلاش و کوشش و تمرینات پرفشار برای افتخارافرینی و برافراشتن پرچم میهنمان در میدان‌های بین المللی از جان مایه می‌گذارند، آنان که حضورشان در میدان معرفت و غیرت نیز نقش خوش رنگی به بودنشان در کنار مردم زده است.

ورزشکاران آبادانی و خرمشهری همواره در میدان‌های مختلف پای کار ایران و ایرانیان

ورزشکاران آبادانی و خرمشهری همواره در میدان‌های مختلف پای کار ایران و ایرانیان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ورزشکاران همواره در میدان‌های مختلف پای کار ایران و ایرانیان هستند.

ورزشکاران کشورمان با تلاش و کوشش و تمرینات پرفشار برای افتخارافرینی و بالابردن پرچم خوش رنگ میهنمان در میدان‌های بین المللی از جان مایه می‌گذارند در شرایط سخت و گا‌هی امکانات محدود، هیچ گاه هدف خود را فراموش نمی‌کنند.

حضورشان در میدان معرفت و غیرت نیز نقش خوش رنگی به بودنشان در کنار مردم زده است.

مرتضی بچاری مربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان یکی از بسیجیان ورزشکار است که از همان روز هتی نخست در تجمعات مردم در میدان خیابان حصور داشته و می‌گوید حتی در زمانی که تیم صنعت نفت در اردو‌ها برای حضور در مسابقات لیگ برتر حضور داشته در شهر‌های مختلف با حضور در میدان خیابان فرصت ایفای نقش را از دست نداده است.

مربی تیم فوتبال صنعت نفت می‌گوید این اعتقاد ماست که برای ایران، برای رهبری و برای بچه‌های میناب باید هرچه در توان داریم را در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار دهیم.

ما فرزند و سرباز میهن هستیم و باید تا پای جان برای ایران اسلامی قدم برداریم.