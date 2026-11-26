به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طرح معدنی و صنعتی شهدای آذربایجان با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان کشوری و استانی در شهرستان چالدران به بهره‌برداری رسید.

استاندار آذربایجان‌غربی در حاشیه افتتاح کارخانه فرآوری طلای «دیلک وردی» اظهار کرد: این کارخانه طلا ظرفیت تولید سالانه بیش از ۱۰۰ کیلوگرم طلا دارد.

رضا رحمانی ادامه داد: همچنین معدنی و صنعتی شهدای آذربایجان‌غربی با قابلیت خردایش کانسنگ ورودی به میزان سالیانه ۳۰۰ هزار تن و قابلیت فرآوری کانسنگ اکسیدی به میزان سالیانه ۸۰ هزار است.

این واحد تولیدی با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، زمینه افزایش ظرفیت فرآوری مواد معدنی و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای جوانان منطقه را فراهم می‌کند.

بهره‌برداری از این مجموعه در راستای توسعه فعالیت‌های صنعتی، تقویت اقتصاد منطقه و افزایش ارزش افزوده منابع معدنی آذربایجان‌غربی انجام شده است.

مجمتع معدنی و صنعتی شهدای آذربایجان با محوریت تولید طلا و مس واقع در روستای دلک وردی به همت قرار گاه خاتم الاانبیاء با اعتبار یک همت و با فناوری های نوین احداث شده است و ظرفیت اشتغالزایی برای ۲۰۰ نفر را دارد.