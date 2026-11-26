با تشکیل بسیج، حفظ کشور و انقلاب به مردم سپرده شد

با تشکیل بسیج، حفظ کشور و انقلاب به مردم سپرده شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، سرهنگ مرتضی رمضانی فرمانده سپاه فریدونکنار در اجتماع بسیجیان فریدونکناری جان‌فدای ایران که در مقابل گلزار شهدای امامزاده سید محمد(ع) این شهرستان برگزار شد، با گرامی‌داشت یاد و خاطره امام راحل، امام شهید و فرمانده‌هان شهید گفت: حضور نزدیک به ۲۷۰ شب بسیجیان در میدان‌ فقط برای دفاع از ولایت و انقلاب اسلامی بوده که از همین جا برای سلامتی، طول عمر باعزت و بابرکت رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعجیل در فرج حضرت امام زمان(عج) دعا می‌کنیم.

وی با تبریک سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی(ره)، افزود: از حضور برادران و خواهران بسیجی و همه جان‌فدایان ایران اسلامی از حضور مسئولان شهرستان، به‌ویژه فرماندار فریدونکنار، دست‌اندرکاران برنامه‌ها، گروه‌های مردمی، مواکب و همه افرادی که در این مدت با خدمت‌رسانی، پذیرایی و حضور در میدان‌ها نقش‌آفرینی کردند، قدردانی می‌کنیم.

فرمانده سپاه فریدونکنار با اشاره به سالروز چهل‌وهفتمین سال تشکیل بسیج مستضعفین است، بسیج را یادگار ارزشمند امام راحل و نهادی مردمی دانست و تصریح کرد: امام خمینی(ره) پدر بسیجیان بود و با نگاه الهی و دوراندیشی خود، این سازمان بزرگ را برای حفظ انقلاب اسلامی و استمرار مسیر انقلاب تا ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) بنیان نهاد.

رمضانی با بیان اینکه امام راحل به‌خوبی از توطئه‌ها و طمع دشمنان خارجی نسبت به انقلاب اسلامی آگاه بود، گفت: امام می‌دانست که اتکا به نیروهای مسلح کلاسیک به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه تهدیدات دشمنان باشد به همین دلیل با تشکیل بسیج، قدرت عظیم مردم را برای حفاظت از انقلاب و سرزمین اسلامی به میدان آورد.

وی یادآورشد: امام خمینی(ره) با تشکیل بسیج، حفظ کشور و انقلاب را به مردم سپرد و نشان داد که این سرزمین متعلق به مردم است و مردم باید در سرنوشت آن نقش‌آفرین باشند.

فرمانده سپاه فریدونکنار با اشاره به کارنامه ۴۷ ساله بسیج که در عرصه‌های مختلف، عملکردی موفق و درخشان داشته است، گفت: برجسته‌ترین جلوه حضور بسیج در هشت سال دفاع مقدس رقم خورد؛ زمانی که دشمنان خارجی به سرکردگی آمریکای جنایتکار به کشورمان حمله کردند و بسیج با حضور گسترده و فداکارانه خود، دشمن را زمین‌گیر و از خاک ایران اسلامی بیرون کرد.

رمضانی افزود: دفاع مقدس، دانشگاهی بزرگ برای بسیج بود و این نیروی مردمی در عملیات‌های مختلف با خط‌شکنی و ازخودگذشتگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیروزی‌های کشور ایفا کرد. نیروهای مسلح حضور داشتند، اما این بسیجیان بودند که با جان‌فشانی و ایستادگی در میدان، از اسلام، ولایت و تمامیت ارضی کشور دفاع کردند.

وی با اشاره به تقدیم شهدای بزرگ بسیج در دوران دفاع مقدس بیان کرد: بسیج در آن دوران با فداکاری‌های خود، پوزه استکبار جهانی را به خاک مالید و اجازه نداد دشمن به اهداف خود در این سرزمین دست پیدا کند.

وی با اشاره به پیام تاریخی امام خمینی(ره) در دوم آذر سال ۱۳۶۷ درباره ضرورت استمرار فعالیت بسیج پس از پایان جنگ تحمیلی گفت: پس از پایان دفاع مقدس، برخی تصور می‌کردند که با خاتمه جنگ، دیگر نیازی به بسیج وجود ندارد؛ اما امام راحل در پیامی تاریخی، بسیج را «مدرسه عشق» و «لشکر خدا» معرفی کردند و بر ضرورت حضور همیشگی این نهاد مردمی تأکید داشتند.

فرمانده سپاه فریدونکنار با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) بر پرهیز مسئولان از غفلت نسبت به بسیج خاطرنشان کرد: امام راحل هشدار دادند که اگر مسئولان نظام از بسیج غفلت کنند، کشور مورد طمع آمریکا و قدرت‌های شرق و غرب قرار خواهد گرفت؛ ازاین‌رو بسیج باید در همه عرصه‌ها حضور داشته باشد.

رمضانی با بیان اینکه بسیج پس از دوران دفاع مقدس نیز در میدان‌های مختلف خدمت‌رسانی، سلامت و دفاع از کشور حضور فعال داشته است، گفت: بسیج در هر عرصه‌ای که وارد شده، کارنامه‌ای موفق از خود بر جای گذاشته است؛ چه در میدان رزم، چه در عرصه خدمت‌رسانی و چه در حوزه سلامت.

وی با اشاره به حضور بسیجیان در دوران شیوع بیماری کرونا افزود: در آن دوران، بسیجیان بدون هیچ چشم‌داشتی و با به خطر انداختن جان خود، در کنار مردم حضور پیدا کرده و برای خدمت به جامعه تلاش کردند.

فرمانده سپاه فریدونکنار همچنین با اشاره به حضور نیروهای بسیجی در مناطق مختلف کشور در برابر تهدیدات دشمن اظهارکرد: هنگامی که دشمن تهدید به تصرف جزایر یا حضور در سواحل کشور می‌کرد، بسیجیان با شجاعت در این مناطق حاضر شدند و نشان دادند که دفاع از ایران اسلامی، وظیفه‌ای همگانی است.

وی با تأکید بر نقش ایمان و معنویت در حفظ اقتدار کشور تصریح کرد: امام شهید ما فرمودند که ایران باید در همه حوزه‌ها قوی شود. ملتی که خدا را دارد، از هیچ قدرتی نمی‌ترسد و دشمنان باید بدانند که ملت ایران با تکیه بر ایمان، اهل‌بیت(ع) و وحدت ملی، در برابر تهدیدات ایستادگی خواهد کرد.

فرمانده سپاه فریدونکنار با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، جنگ اقتصادی و فرهنگی را علیه ملت ایران دنبال می‌کند، گفت: امروز دشمن به دنبال تضعیف تاب‌آوری مردم و ضربه زدن به فرهنگ و اقتصاد کشور است؛ بنابراین باید با همان فرهنگ و تفکر بسیجی در میدان حاضر باشیم، چراکه این تفکر می‌تواند ملت ایران را در برابر توطئه‌های دشمن به پیروزی برساند.

رمضانی در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت اقتصاد و تولید ملی اظهارکرد: یکی از عرصه‌هایی که امروز باید در آن قدرتمند شویم، حوزه اقتصاد و تولید است. اقتصادی که بتواند اشتغال ایجاد کند، معیشت مردم را بهبود ببخشد و نیازهای جامعه را تأمین کند، از ضروریات اقتدار کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: در این مسیر، نگاه به مدیران جهادی و بهره‌گیری از تفکر بسیجی می‌تواند راهگشا باشد و کشور را در عرصه تولید، اشتغال و اقتصاد به جایگاه شایسته‌ای برساند.

فرمانده سپاه فریدونکنار حفظ انسجام ملی را دومین وظیفه مهم امروز دانست و تأکید کرد: اختلاف و تفرقه نمی‌تواند امنیت پایدار برای هیچ کشوری ایجاد کند. وحدت و انسجام ملی، ملت‌ها را در برابر دشمنان خارجی حفظ می‌کند؛ بنابراین باید این سرمایه ارزشمند را قدر بدانیم و در کنار یکدیگر بمانیم.