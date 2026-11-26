مدیرکل دفتر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی ساتبا اعلام کرد: بر اساس نتایج مطالعات انجام‌شده، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شناور می‌تواند سالانه به ازای هر هکتار سطح پوشیده‌شده مخازن آبی، بین ۱۰ تا ۳۴ هزار مترمکعب آب را از تبخیر حفظ کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا محمودپور، مدیرکل دفتر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، با اشاره به نتایج مطالعات درباره مزایای نیروگاه‌های خورشیدی شناور گفت: این فناوری علاوه بر تولید برق تجدیدپذیر، با پوشش بخشی از سطح مخازن آبی می‌تواند به کاهش تبخیر و حفظ منابع آبی کشور کمک کند.

وی افزود: بر اساس مدل‌سازی انجام‌شده در چهار موقعیت با شرایط اقلیمی متفاوت، میزان آب قابل حفظ به ازای هر هکتار سطح پوشیده‌شده، سالانه بین ۱۰ تا ۳۴ هزار مترمکعب برآورد شده است.

مدیرکل دفتر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، با تشریح نتایج این مدل‌سازی گفت : میزان آب قابل حفظ در چاه‌نیمه سیستان و بلوچستان حدود ۳۴ هزار مترمکعب، در سد میمه ۱۸ هزار مترمکعب، در شرایط اقلیمی گچساران ۱۹ هزار مترمکعب و در سد یامچی اردبیل ۱۰ هزار مترمکعب در سال برآورد شده است.

محمودپور درباره عملکرد انرژی این فناوری نیز افزود: مجاورت پنل‌های خورشیدی با سطح آب می‌تواند با کاهش دمای کاری ماژول‌ها، عملکرد تولید برق را بهبود دهد؛ به‌طوری‌که در سناریو‌های بررسی‌شده و با استفاده از آرایش و سامانه شناور مناسب، افزایش تولید برق تا حدود ۳.۵ درصد در مقایسه با نیروگاه خورشیدی زمینی مشابه برآورد شده است.

وی با اشاره به ملاحظات زیست‌محیطی نیروگاه‌های خورشیدی شناور گفت : بر اساس جمع‌بندی مطالعات، در نمونه‌های بررسی‌شده، پوشش کمتر از حدود ۴۰ درصد سطح پهنه آبی اثر زیست‌محیطی چشمگیری بر اکوسیستم و کیفیت آب نداشته است؛ با این حال، ارزیابی اختصاصی شرایط هر مخزن و پایش مستمر کیفیت آب در پروژه‌های اجرایی ضروری است.

مدیرکل دفتر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) افزود : ارزیابی اقتصادی نیروگاه‌های خورشیدی شناور باید با در نظر گرفتن هم‌زمان ارزش برق تولیدی و ارزش آب حفظ‌شده ناشی از کاهش تبخیر انجام شود؛ زیرا این فناوری می‌تواند در مناطق دارای تبخیر بالا و محدودیت زمین، مزیت مضاعفی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد کند.