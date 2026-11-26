به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اداره کل هواشناسی استان بوشهر با صدور هشدار دریایی سطح زرد از وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید شمال غربی از امروز تا اواخر وقت فردا خبر داد.

در این مدت وزش باد متوسط تا نسبتا شدید شمال غربی گاهی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت و افزایش ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌متر پیش بینی می‌شود.

با افزایش ارتفاع موج خلیج فارس احتمال اختلال در تردد‌های دریایی شناور‌های سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی و خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر وجود دارد؛ بنابراین توصیه می‌شود مردم با خودداری از تردد‌های دریایی غیر ضروری به‌ویژه تردد شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از شنا در سواحل بپرهیزند.