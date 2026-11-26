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رزمایش جانفدای ایران اسلامی با حضور خانواده معظم شهدا در بوستان محله میرزآباد شهر بستک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: تفکر بسیجی خدمت بی منت به مردم، و نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه امری ضروری است.
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در این مراسم از پرچم متبرک جمهوری اسلامی با دست نوشته رهبر معظم انقلاب، و هدیه به مردم بستک رونمایی شد.
در پایان، از بسیجیان نمونه شهرستان بستک تجلیل شد.