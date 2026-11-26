مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم از الحاق ۳۳ دستگاه خودروی امدادی به ناوگان عملیاتی این جمعیت خبر داد و گفت: توسعه و نوسازی ناوگان امدادی و تأمین تجهیزات موردنیاز پایگاه‌ها، نقش مؤثری در تسریع عملیات امدادرسانی و کاهش تلفات حوادث دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با برگزاری آیین گرامیداشت یاد و خاطره ۳۱۰۰ شهید امدادگر، ۳۳ دستگاه خودروی امدادی شامل ۵ دستگاه آمبولانس، ۱۴ دستگاه موتورسیکلت، ۱۳ دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس و یک دستگاه خودروی ریموک به ناوگان عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان ملحق شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه تجهیزات و امکانات امدادی اظهار کرد: برخورداری از تجهیزات و خودرو‌های به‌روز، به معنای خرید زمان برای رسیدن سریع‌تر و مؤثرتر به صحنه حوادث و نجات جان انسان‌هاست؛ چراکه نجات مصدومان، حاصل عملکرد یک زنجیره منسجم و قدرتمند از خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی است.

محمدرضا بهرامی با تأکید بر ضرورت تقویت پایگاه‌های امداد و نجات و خدمات پیش‌بیمارستانی افزود: تجهیز هشت پایگاه عملیاتی پیش‌بیمارستانی و ارتقای امکانات امدادی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تلفات حوادث داشته باشد و برآورد می‌شود با تقویت این زیرساخت‌ها، شاهد کاهش ۲۵ درصدی تلفات باشیم.

وی با بیان اینکه تجهیزات و خودرو‌های جدید متناسب با نیاز عملیاتی در اختیار پایگاه‌ها و شعب جمعیت قرار خواهد گرفت، ابراز امیدواری کرد این اقدام زمینه ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش سرعت واکنش در حوادث و کاهش آسیب‌های ناشی از سوانح را فراهم کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان در ادامه به تشریح عملکرد امدادی این جمعیت از ابتدای سال جاری پرداخت و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۷۳ مورد حادثه در استان به ثبت رسیده که شامل ۹۸ مورد حادثه جاده‌ای، ۴ مورد حادثه کوهستان، ۲۹ مورد حادثه مناسبتی، ۹ مورد مراجعه به پایگاه‌ها و ۳۳ مورد سایر حوادث بوده است.

بهرامی ادامه داد: در جریان این حوادث، ۶۵۲ تیم عملیاتی با مشارکت ۲ هزار و ۳۰۸ نیروی امدادی در عملیات‌های مختلف حضور داشته‌اند و در مجموع ۲ هزار و ۲۶۵ مصدوم برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان با اشاره به اهمیت استمرار تقویت توان عملیاتی جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: امیدواریم با توسعه امکانات، تجهیز پایگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های متخصص و داوطلب، بتوانیم مجموعه‌ای توانمندتر و آماده‌تر برای خدمت‌رسانی به مردم داشته باشیم.

مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استاندار هم ضمن تقدیر از تلاش‌های بی‌وقفه جمعیت هلال احمر در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان افزود: تلاش بی وقفه امدادگران هلال احمر در این دو جنگ، فصل مشترک ایرانی‌ها در همدلی و ایثار را به نمایش گذاشت.