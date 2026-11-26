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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قم از الحاق ۳۳ دستگاه خودروی امدادی به ناوگان عملیاتی این جمعیت خبر داد و گفت: توسعه و نوسازی ناوگان امدادی و تأمین تجهیزات موردنیاز پایگاهها، نقش مؤثری در تسریع عملیات امدادرسانی و کاهش تلفات حوادث دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با برگزاری آیین گرامیداشت یاد و خاطره ۳۱۰۰ شهید امدادگر، ۳۳ دستگاه خودروی امدادی شامل ۵ دستگاه آمبولانس، ۱۴ دستگاه موتورسیکلت، ۱۳ دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس و یک دستگاه خودروی ریموک به ناوگان عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان ملحق شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه تجهیزات و امکانات امدادی اظهار کرد: برخورداری از تجهیزات و خودروهای بهروز، به معنای خرید زمان برای رسیدن سریعتر و مؤثرتر به صحنه حوادث و نجات جان انسانهاست؛ چراکه نجات مصدومان، حاصل عملکرد یک زنجیره منسجم و قدرتمند از خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی است.
محمدرضا بهرامی با تأکید بر ضرورت تقویت پایگاههای امداد و نجات و خدمات پیشبیمارستانی افزود: تجهیز هشت پایگاه عملیاتی پیشبیمارستانی و ارتقای امکانات امدادی میتواند نقش مهمی در کاهش تلفات حوادث داشته باشد و برآورد میشود با تقویت این زیرساختها، شاهد کاهش ۲۵ درصدی تلفات باشیم.
وی با بیان اینکه تجهیزات و خودروهای جدید متناسب با نیاز عملیاتی در اختیار پایگاهها و شعب جمعیت قرار خواهد گرفت، ابراز امیدواری کرد این اقدام زمینه ارتقای کیفیت خدماترسانی، افزایش سرعت واکنش در حوادث و کاهش آسیبهای ناشی از سوانح را فراهم کند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان در ادامه به تشریح عملکرد امدادی این جمعیت از ابتدای سال جاری پرداخت و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۷۳ مورد حادثه در استان به ثبت رسیده که شامل ۹۸ مورد حادثه جادهای، ۴ مورد حادثه کوهستان، ۲۹ مورد حادثه مناسبتی، ۹ مورد مراجعه به پایگاهها و ۳۳ مورد سایر حوادث بوده است.
بهرامی ادامه داد: در جریان این حوادث، ۶۵۲ تیم عملیاتی با مشارکت ۲ هزار و ۳۰۸ نیروی امدادی در عملیاتهای مختلف حضور داشتهاند و در مجموع ۲ هزار و ۲۶۵ مصدوم برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدهاند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان با اشاره به اهمیت استمرار تقویت توان عملیاتی جمعیت هلالاحمر خاطرنشان کرد: امیدواریم با توسعه امکانات، تجهیز پایگاهها و بهرهگیری از ظرفیت نیروهای متخصص و داوطلب، بتوانیم مجموعهای توانمندتر و آمادهتر برای خدمترسانی به مردم داشته باشیم.