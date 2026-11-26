بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی سرپرستان خانوار با ارقام پایانی کد‌های ملی ۷، ۸ و ۹ واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستان خانوار با ارقام پایانی کد‌های ملی ۷، ۸ و ۹ امروز می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های سراسر کشور از اعتبار کالابرگی خود استفاده­ کنند.

سرپرست خانوار‌ها می‌توانند با شماره گیری کد دستوری *۵۰۰*۱۴۶۳# یا با مراجعه به بازوی بله، موجودی اعتبار کالابرگ خود را مشاهد کنند.

بر اساس زمان‌بندی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه غیرنقدی به حساب سرپرست خانوار‌ها با رقم انتهای کدهای ملی ۰، ۱ و ۲ به اضافه خانوار‌های حمایتی (تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی) و نیرو‌های مسلح پانزدهم ماه، ۳، ۴، ۵ و ۶ بیست‌وپنجم همان ماه و ۷، ۸ و ۹ نیز پنجم ماه بعد، واریز می‌شود.