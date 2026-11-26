به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در این مراسم، از فعالیت هزار و ۴۲۰ تعاونی در استان خبر داد و گفت: این تعاونی‌ها زمینه اشتغال ۲۰ هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کرده‌اند.

وهب مختاران افزود: ۵۷ درصد تعاونی‌های استان همدان در بخش تولید، ۲۷ درصد در حوزه خدمات و ۱۶ درصد در بخش توزیع فعالیت دارند.

استاندار همدان هم با اشاره به ورود رازیانه رزن به بورس، بر ورود دیگر محصولات منحصر‌به‌فرد این استان، از جمله گشنیز نهاوند، گردوی تویسرکان و سنگ‌های معدنی استان به این حوزه، تاکید کرد.

حمید ملانوری شمسی، مردم پایه شدن همه فعالیت‌های کشور، به ویژه اقتصاد را مهمترین راه برون رفت از مشکلات و توسعه کشور دانست و افزود: با وجود شرایط کنونی کشور، سرمایه گذار خارجی در استان همدان، مشغول فعالیت است.

عباس صوفی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم از پیگیری و تلاش برای اصلاح قوانین، در راستای تسهیل کارآفرینی و اشتغال در استان خبر داد و گفت: بازار استان همدان، با وجود همه تلاش‌ها و پیشرفت ها، جای کار بسیاری دارد.

سیدمجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان هم از تامین مالی اقتصاد مردم محور با هماهنگی بانک‌ها خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت از تولید و اشتغال در مناطق مختلف استان، از جمله لتگاه بهار، کردآباد کبودراهنگ و ازندریان ملایر اجرا شده و در دیگر مناطق استان هم اجرا خواهد شد.