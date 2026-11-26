به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الله جاویدپور، رئیس پلیس فتا استان سمنان، در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۰ با اشاره به افزایش خریدهای اینترنتی در روزهای نزدیک به جمعه سیاه، از شهروندان خواست برای خرید آنلاین از فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی استفاده کنند.

وی توصیه کرد شهروندان در خرید از پلتفرم‌های دیگر، تا زمان دریافت کالا از پرداخت وجه خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا استان سمنان همچنین با هشدار درباره لینک‌های ناشناس، از کاربران خواست از کلیک روی لینک‌های ارسال‌شده از سرشماره‌های شخصی و ناشناس خودداری کنند تا در دام کلاهبرداری‌های اینترنتی گرفتار نشوند.