مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: از مجموع ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار مساحت استان، یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار، معادل ۸۳ درصد، حدنگاری و اسناد آن به متولیان تحویل شده‌است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدرضا بزرگمهر اظهار داشت: یک میلیون و ۶۸۸ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی این استان در سامانه جامع املاک جانمایی، حدنگاری و صدور اسناد مالکیت حدود ۱۷۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغی نیز انجام شده‌است.

وی، تثبیت مالکیت، پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی ملی و فراهم شدن اطلاعات دقیق برای برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی را از نتایج اجرای حدنگاری برشمرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان افزود: برای ۲ هزار و ۷۹۵ هکتار از اراضی حریم ۶۰ متری ساحل دریا نیز در قالب ۸۸ قطعه، سند مالکیت صادر و به خزانه تحویل شده‌است.

بزرگمهر بیان کرد: در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ حدود ۵۰ هزار سند مالکیت در این استان صادر شد که در مقایسه با حدود ۴۶ هزار فقره مدت مشابه سال گذشته، افزایش داشته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ادامه داد: شمار اسناد مالکیت صادرشده در استان بوشهر از ۱۰۸ هزار فقره در دوره ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، به ۲۹۱ هزار فقره در سال‌های ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۴ رسیده‌است.

وی افزود: در سال گذشته نیز ۸۵ هزار جلد سند مالکیت صادر شد که نسبت به ۸۰ هزار جلد سال ۱۴۰۳، پنج هزار جلد افزایش نشان می‌دهد.

بزرگمهر اظهار داشت: حدنگاری و صدور سند مالکیت برای تمامی ۲۲ شهرک صنعتی استان بوشهر انجام شده‌است؛ اقدامی که به تثبیت مالکیت و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

وی افزود: در محدوده اراضی پارس جنوبی نیز ۱۶ هزار هکتار در شهرستان کنگان و ۱۸ هزار هکتار در شهرستان عسلویه حدنگاری شده و سند مالکیت دریافت کرده‌اند.

به گفته وی، تمامی اراضی تعیین‌شده برای طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای اجرای طرح در سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ نیز حدنگاری و سنددار شده‌اند.