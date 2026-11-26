به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، فرمانده سپاه کربلا در اجتماع بزرگ «بسیجیان؛ جان‌فدایان ایران» در شهرستان ساری، با گرامیداشت چهل‌وهفتمین سالگرد تأسیس بسیج، این نهاد مردمی را نماد ایثار، مجاهدت و خدمت‌رسانی دانست و از گسترش خدمات اجتماعی و مشاوره‌ای سپاه کربلا در استان مازندران خبر داد.

سردار موحد، فرمانده سپاه کربلا، در اجتماع بزرگ «بسیجیان؛ جان‌فدایان ایران» که در شب سالروز تشکیل بسیج در مرکز دیار علویان شهرستان ساری برگزار شد، با گرامیداشت پنجم آذر، سالروز تشکیل شجره طیبه بسیج به فرمان حضرت امام خمینی (ره)، اظهار کرد: بسیج طی ۴۷ سال گذشته نشان داده است که جان‌فدای مردم، ایران، اسلام و انقلاب است و امروز به درختی تنومند و ریشه‌دار در منطقه و جهان اسلام تبدیل شده است.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم، بسیج را مصداق بارز آیه شریفه «أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ» دانست و افزود: بسیج در برابر مؤمنان و مردم، نهادی مهربان، خدمتگزار و خادم است و در برابر دشمنان با صلابت و استواری ایستادگی می‌کند. همچنین بسیجیان با تأسی به آیه شریفه «یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ» در عرصه‌های مختلف جهاد و خدمت، بدون هراس از سرزنش سرزنش‌کنندگان، به مسیر خود ادامه می‌دهند.

فرمانده سپاه کربلا با تبریک چهل‌وهفتمین سالگرد تشکیل بسیج به مردم شریف مازندران، به‌ویژه مردم مؤمن و انقلابی شهرستان ساری، تصریح کرد: امروز درگیر جنگی ترکیبی و تمام‌عیار با دشمن هستیم که عرصه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را دربرمی‌گیرد و در چنین شرایطی، سپاه کربلا و رده‌های مختلف بسیج در استان، خدمات و اقدامات گسترده‌ای را در حوزه‌های مختلف دنبال می‌کنند.

سردار موحد، ساخت مسکن برای محرومان، اعزام گروه‌های جهادی و فعالیت در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را از جمله اقدامات بسیج برشمرد و گفت: هم‌زمان با هفته بسیج، ۱۳ مرکز مشاوره خانواده مهر با هدف کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان مازندران افتتاح شد که با احتساب مراکز پیشین، شمار این مراکز به ۲۲ مرکز رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین در بوستان ولایت ساری، یک مرکز مشاوره تخصصی خانواده و یک مرکز تخصصی کودک و خانواده افتتاح شد تا خانواده‌های مازندرانی بتوانند از خدمات تخصصی این مجموعه‌ها بهره‌مند شوند.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به اجرای طرح قرارگاه محله‌محور خاطرنشان کرد: در چارچوب این طرح که نمونه‌ای از الگوی حکمرانی مردم‌پایه و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است، تلاش داریم خدمات را به متن محلات گسترش دهیم. در این الگو، با استفاده از ظرفیت مردم، مسائل و مشکلات هر محله شناسایی و با بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در همان محله، برای رفع مشکلات و کاهش آسیب‌های اجتماعی در عرصه‌های مختلف اقدام می‌شود.