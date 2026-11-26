به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ابراهیم رضائی رئیس نشست کمیته توسعه اقتصادی و پایدار مجمع پارلمانی آسیا (APA) در نشست مجازی کمیته توسعه اقتصادی و پایدار مجمع مجالس آسیایی (APA) که امروز (پنجشنبه، ۵ آذر ماه) به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن قدردانی از مشارکت فعال اعضای این مجمع، با بیان اینکه حضور هیئت‌های پارلمانی از کشور‌های مختلف آسیایی در این نشست، گویای اهمیت روزافزون همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای در چارچوب این مجمع و نشانه روشنی از اراده مشترک ما برای تقویت دیپلماسی پارلمانی در خدمت رفاه ملت‌های آسیایی است، گفت: رهبر شهید و عالیقدر ما همواره با نگاهی ژرف و آینده نگرانه، بر ضرورت تقویت همگرایی، تحکیم پیوند‌های دوستی و گسترش همکاری میان کشور‌های آسیایی تأکید می‌ورزیدند. بی‌تردید، آرمان بلند ایشان در مسیر همبستگی و همگرایی ملت‌های آسیا، چراغ راه تلاش‌های مشترک ما خواهد بود. با ادای احترام، یاد و خاطره آن رهبر فرزانه را گرامی می‌داریم.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لازم می‌دانم از تلاش‌ها و خدمات ارزنده رئیس پیشین این کمیته از کشور بحرین و همکاران ایشان در دوره گذشته صمیمانه قدردانی کنم؛ تصریح کرد: بر خود لازم می‌دانم از آقای دکتر محمدرضا مجیدی، دبیرکل محترم مجمع پارلمانی آسیا و همکاران پرتلاش ایشان در دبیرخانه مجمع، به خاطر آماده سازی و تدارک شایسته اسناد و مقدمات این نشست، صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. جهان امروز بیش از هر زمان دیگری درهم تنیده و به‌هم پیوسته است و هیچ کشوری، هر اندازه توانمند، نمی‌تواند به تنهایی مسیر رشد و توسعه پایدار را بپیماید.

وی در ادامه تاکید کرد: آسیا به عنوان پهناورترین و پرجمعیت‌ترین قاره جهان، با داشتن ظرفیت‌های عظیم انسانی، طبیعی، اقتصادی و فناوری، امروز به موتور محرکه اقتصاد جهانی تبدیل شده است؛ اما در کنار این فرصت‌های بی‌نظیر، چالش‌های مشترکی نیز پیش روی همه ما قرار دارد؛ نابرابری‌های اقتصادی، شکاف فناوری، آسیب‌پذیری در برابر تغییرات اقلیمی، بحران آب، ناپایداری زنجیره‌های تأمین، و نیاز فزاینده به انرژی پاک و پایدار.

رضائی در ادامه افزود: تجربه سال‌های گذشته به‌روشنی نشان داده که پاسخ به این چالش‌ها نه در انزوا و رقابت‌های فرسایشی، بلکه در همگرایی، هم‌اندیشی و همکاری جمعی نهفته است؛ مجمع پارلمانی آسیا، به عنوان تنها سازوکار پارلمانی فراگیر قاره آسیا، از این ظرفیت برخوردار است که با تقویت اعتماد متقابل، تبادل تجربیات قانون‌گذاری و هماهنگ‌سازی سیاست‌ها، زمینه‌ساز رشد اقتصادی فراگیر و توسعه پایدار در سراسر منطقه شود. همگرایی کشور‌های عضو، نه یک انتخاب اختیاری، بلکه یک ضرورت تاریخی است و پارلمان‌های ما به‌عنوان نمایندگان ملت‌ها، مسئولیت سنگینی در تحقق این هدف بر دوش دارند.

رئیس نشست کمیته توسعه اقتصادی و پایدار مجمع پارلمانی آسیا (APA) گفت: دستور کار این نشست، بازتاب‌دهنده اولویت‌های مشترک کشور‌های عضو در حوزه توسعه اقتصادی و پایدار است؛ همان‌گونه که در پیش‌نویس دستور کار ملاحظه کردید، موضوعاتی، چون ایجاد بازار انرژی آسیایی، مسائل زیست‌محیطی، تضمین تلاش‌ها برای رشد اقتصادی، ریشه‌کنی فقر، نقش مجالس در حمایت از اجرای اهداف توسعه پایدار، آب و بهداشت برای همه، ابتکار مالی اقلیم آسیا و ترویج اصول اقتصاد حلال به‌عنوان چارچوبی برای توسعه اخلاقی، پایدار و فراگیر، محور‌های اصلی مباحث ما را تشکیل می‌دهند. این موضوعات، هر یک به تنهایی از اهمیت راهبردی برخوردارند و در هم‌پیوندی آنها، تصویری جامع از آینده‌ای ترسیم می‌شود که در آن رشد اقتصادی با عدالت اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و کرامت انسانی همراه است.

وی با بیان اینکه دبیرخانه مجمع، بر اساس رویه اتخاذ شده در نشست اخیر کمیته دائمی امور اجتماعی و فرهنگی در دوشنبه، پیشنهاد کرده است که پیش نویس قطعنامه‌ها به مدت سه سال در دستور کار کمیته باقی بمانند و پس از آن بایگانی شوند؛ ادامه داد: رویکردی که می‌تواند به تمرکز مباحث و کارآمدی بیشتر تصمیم گیری‌ها کمک کند؛ تصمیم نهایی در این باره، همچون سایر تصمیمات، از طریق اجماع و مشارکت فعال همه هیئت‌ها اتخاذ خواهد شد و ما در اداره این نشست، همواره حامی فضایی باز، سازنده و مبتنی بر احترام متقابل خواهیم بود.

رضایی در ادامه با بیان اینکه ترجیح می‌دادیم این نشست به صورت حضوری برگزار شود چرا که گفت‌و‌گو‌های رودررو، فرصت بیشتری برای تعامل، رایزنی و درک متقابل فراهم می‌کند، اظهار داشت: با این حال، تحولات و شرایط جاری در منطقه، تشکیل نشست حضوری را با دشواری‌هایی روبه‌رو ساخته و ناگزیر شدیم این نشست را در قالب مجازی برگزار کنیم. اما این محدودیت، هرگز مانع از عزم راسخ ما برای پیشبرد اهداف کمیته نشده است و تجربه امروز نشان می‌دهد که اراده جمعی، بر هر محدودیتی فائق می‌آید. از این فرصت استفاده می‌کنم و از همه هیئت‌های پارلمانی که با حضور فعال خود، این نشست را رونق بخشیده‌اند، صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به حاضران در نشست، ادامه داد: بر اساس تقویم رویداد‌های مجمع پارلمانی آسیا، هفدهمین نشست عمومی این مجمع در اوایل سال ۲۰۲۷، به میزبانی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. صمیمانه و با کمال افتخار، از تمامی مجالس و کشور‌های عضو مجمع پارلمانی آسیا دعوت می‌کنم با حضور فعال، مشارکت مؤثر و در سطح شایسته در این رویداد مهم بین‌المللی شرکت کنند و با بهره‌گیری از این فرصت، در پیشبرد اهداف مشترک، تعمیق تعاملات پارلمانی و تحکیم پیوند‌های دوستی و همکاری میان ملت‌های آسیایی سهیم باشند. مشتاقانه در انتظار حضور و مشارکت ارزشمند همه کشور‌های عضو در تهران هستیم.

رئیس نشست کمیته توسعه اقتصادی و پایدار مجمع پارلمانی آسیا (APA) در پایان خاطرنشان کرد: برای همه شما نمایندگان محترم، سلامتی و توفیق آرزو می‌کنم و امیدوارم این نشست با اتخاذ تصمیماتی سازنده و عملی، سرآغازی نو برای همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای در آسیا باشد. از توجه شما سپاسگزارم.