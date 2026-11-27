بسته خبری این هفته، از سوگ اهالی قلم برای رضا امیرخانی تا تازه‌های نشر و رویداد‌های فرهنگی کتاب را مرور می‌کند.





به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در بسته خبری کتاب این هفته، اهالی قلم در سوگ رضا امیرخانی نوشتند؛ از انتشار کتاب «پروفسور حسابی» و مجموعه «بعثت خون» تا معرفی پرفروش‌های نشر امیرکبیر و برگزاری رویداد فرهنگی «از قهرمان بخوان» را مرور می‌کنیم.

سوگ اهالی قلم در فقدان رضا امیرخانی

اهالی ادب و فرهنگ در روزهای گذشته با انتشار دل‌نوشته‌ها و سروده‌هایی، یاد و خاطره رضا امیرخانی، نویسنده نام‌آشنای ادبیات معاصر ایران را گرامی داشتند.

سیدمحمد سادات‌اخوی، نویسنده، در صفحه شخصی خود نوشت: «همه چیز را دیدی رضا! در سالی که گذشت، به اندازه کافی از قید و بند تن رها بودی که دوری در همه عالم زده باشی.»

عبدالرحیم سعیدی‌راد نیز در سروده‌ای تازه نوشت: «سه بار در زدم، ارمیا از خواب پرید؛ خاک جبهه هنوز از پوتین‌هایش می‌ریخت.»

گلعلی بابایی هم درباره جایگاه امیرخانی گفت: ورود او به عرصه رمان کشور، تحولی در ادبیات داستانی ایجاد کرد و با نثر روان و داستان‌های پر فراز و فرودش توانست مخاطبان بسیاری را جذب کند.

رضا امیرخانی، نویسنده ۵۳ ساله کشورمان، بر اثر عوارض ناشی از سقوط از ارتفاع درگذشت. «منِ او»، «ارمیا» و «داستان سیستان؛ ده روز با رهبر» از آثار شاخص این نویسنده است.

«پروفسور حسابی» در بازار نشر

کتاب «پروفسور حسابی» به قلم سیدمحمد مهاجرانی منتشر شد. این اثر، سی‌وششمین جلد از مجموعه «قهرمان من» انتشارات کتابک است که با هدف معرفی چهره‌های برجسته و الگوهای ایرانی به کودکان و نوجوانان منتشر می‌شود.

انتشار مجموعه دو جلدی «بعثت خون»

مجموعه دو جلدی «بعثت خون؛ کتابی برای رهبر شهید» نیز از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) به بازار نشر آمد.

«شازده کوچولو» در صدر پرفروش‌های امیرکبیر

فهرست پرفروش‌های نشر امیرکبیر در هفته گذشته منتشر شد. بر اساس این فهرست، «شازده کوچولو» در بخش بزرگسال و مجموعه «روزی روزگاری ایران» در بخش کودک و نوجوان، در میان آثار پرفروش قرار گرفتند.

بازخوانی هفت کتاب در رویداد «از قهرمان بخوان»

رویداد فرهنگی «از قهرمان بخوان» با تأکید بر عنوان «کتاب‌خوان‌ترین رهبر دنیا» آغاز به کار کرد. در این رویداد، هفت عنوان کتاب با موضوع «خط امین ۳» بازخوانی می‌شود. علاقه‌مندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند به نشانی ravibook.ir مراجعه کنند.