به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حسن اللهیاری افزود: این همایش ۹ آذر به میزبانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش سومین دوسالانه از مجموعه همایش‌های بین‌المللی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس است که از سال ۱۴۰۱ با هدف توسعه، تعمیق و غنابخشی به پژوهش‌های تخصصی حوزه تمدنی این پهنه آبی استراتژیک پایه‌گذاری شد.

اللهیاری افزود: در این دوره، با همراهی و حمایت شرکت آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، موضوع حیاتی آب و الگو‌های زیست و حکمرانی آبی در امتداد تاریخ خلیج فارس و پس‌کرانه‌های آن مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: با وجود شرایط خاص و حساس منطقه، استقبال جامعه علمی در سطح ملی و بین‌المللی بسیار شایان توجه بوده‌است؛ طوری که بیش از ۱۰۰ چکیده مقاله از محققان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی دریافت و در فرایند داوری قرار گرفت و در نهایت، بیش از ۵۰ مقاله علمی به تأیید هیات داوران رسید که بخشی از این مقالات در روز برگزاری همایش ارائه خواهد شد و مجموعه کامل مقالات برگزیده نیز در قالب کتاب همایش به چاپ می‌رسد.