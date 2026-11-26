مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، کاهش توقف ماشین‌آلات، مدیریت هوشمند ناوگان و به‌کارگیری فناوری‌های نوین را از الزامات افزایش بهره‌وری و پایداری تولید در معادن مس دانست.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمصطفی فیض مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بر ضرورت مدیریت هوشمند ناوگان معدنی، کاهش زمان‌های غیرمولد و استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری و پایداری تولید تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده ماشین‌آلات در عملکرد معادن گفت: افزایش بهره‌وری مستلزم مدیریت دقیق عملکرد تجهیزات، ارتقای قابلیت اطمینان ماشین‌آلات و کاهش زمان‌های توقف در عملیات معدنکاری است.

فیض، برنامه‌ریزی مؤثر برای نگهداری و تعمیرات، تأمین به‌موقع قطعات و استفاده از روش‌های پیشگیرانه و پیش‌بینانه را از الزامات بهبود عملکرد تجهیزات دانست و افزود: کاهش توقف‌های ناخواسته ماشین‌آلات، استمرار عملیات معدنی و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید را امکان‌پذیر می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه فرآیند بارگیری و حمل، بهره‌گیری از داده‌های عملیاتی و سامانه‌های هوشمند مدیریت ناوگان را در بهبود تصمیم‌گیری و افزایش کارآمدی عملیات معدنی مؤثر دانست.

وی مدیریت منابع و هزینه‌های عملیاتی، افزایش کارایی تجهیزات و بهینه‌سازی فرآیند‌های معدنکاری را از دیگر عوامل ارتقای بهره‌وری و بهبود عملکرد اقتصادی فعالیت‌های معدنی برشمرد.