مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: با ارتقای سایت همراه اول در روستای عطیبه شهرستان دشتستان به نسل چهارم، دسترسی ۲۰۵ خانوار این روستا با جمعیت ۷۲۵ نفر به شبکه ملی اطلاعات فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی سملیان بیان کرد: برای ارتقای این سایت ۸۰ میلیارد ریال اعتبار از محل منابع طرح خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه شده است.

وی افزود: این طرح با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و بهبود کیفیت خدمات مخابراتی در مناطق روستایی استان اجرا شد.

سملیان بیان کرد:با ارتقای سایت عطیبه به نسل چهارم، ساکنان این روستا امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت همراه را دارند و می‌توانند آسان‌تر از خدمات الکترونیکی استفاده کنند.

وی گفت: ارتقای سایت‌های روستایی به نسل چهارم، ظرفیت شبکه تلفن همراه را برای ارائه خدمات اینترنتی افزایش می‌دهد.

مدیرکل ارتباطات و فنآوری اطلاعات استان بوشهر گفت:توسعه این زیرساخت‌ها می‌تواند با کاهش محدودیت‌های ارتباطی در روستاها، زمینه استفاده گسترده‌تر روستاییان از خدمات دیجیتال را فراهم کند و به تحقق عدالت ارتباطی کمک کند.