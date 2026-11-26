در ۲۴ ساعت گذشته، در بازه ۳ آذر تا ۴ آذر ۱۴۰۵، اخباری منتشر شده که بررسی‌های مرکز ملی فضای مجازی نشان داد، صحت ندارند و اخبار جعلی هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در ۲۴ ساعت گذشته (در بازه ۳ آذر تا ۴ آذر ۱۴۰۵) در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این نوشتار، مروری داریم بر خبر‌هایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

ادعای لغو حکم قطعی پرونده عوامل دخیل در شکنجه و شهادت آرمان علی‌وردی

ادعای لغو حکم قطعی پرونده عوامل دخیل در شکنجه و شهادت آرمان علی‌وردی، از سوی قوه قضائیه تکذیب شد.

ادعای یک سناتور آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای ایران

وزارت امور خارجه، ادعای مطرح‌شده از سوی یک سناتور آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای ایران را تکذیب کرد.



خبر مجازی شدن کلاس‌های دانشگاه‌های تهران و خوارزمی

مجازی شدن کلاس‌های دانشگاه‌های تهران و خوارزمی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تکذیب شد.



انتساب متنی به فرزند ارشد آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی با مضمون اعتراض ایشان به آستان قدس رضوی

دفتر آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی هم انتساب متنی به فرزند ارشد ایشان با مضمون اعتراض به آستان قدس رضوی را پس از یک روز تکذیب کرد.



