همایش ملی اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی صبح امروز با سخنرانی چند تن از نمایندگان مجلس و با ارائه مقالات اساتید حوزه و دانشگاه در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همایش ملی اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی صبح امروز با سخنرانی چند تن از نمایندگان مجلس حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی، دکتر حسین صمصامی، دکتر احمد راستینه و دکتر محمدمنان رئیسی و با ارائه مقالات اساتید حوزه و دانشگاه در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد.

دبیر علمی این همایش با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفتم خرداد ماه امسال مبنی بر اصلاح برنامه هفتم بر پایه اقتصاد مقاومتی گفت: ۲۹ مقاله علمی به این همایش ارسال شده است.

محمد جواد توکلی افزود: در این همایش در موضوعاتی همچون تامین مالی بازسازی خسارت جنگ تحمیلی دوم و سوم، اصلاح ساختار نظام بانکی و اصلاح ساختار بودجه‌ای به صورت علمی بحث و تبادل نظر شد.