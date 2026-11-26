به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، عصر امروز، مردم قدرشناس و شهیدپرور شهرستان نکا، پیکر پاک رحیمه نیری، مادر شهید ابوالقاسم غلامی‌فر را با حضور در مراسم تشییع، از ابتدای روستای گل‌خیل تا گلزار شهدای این روستا بدرقه کردند و با ادای احترام به مقام والای مادران شهدا، بار دیگر جلوه‌ای از وفاداری به فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشتند.

این بدرقه باشکوه، ادای احترام به مادری بود که سال‌ها با صبر، استقامت و دلتنگی، داغ فراق فرزند شهیدش را در دل داشت و سرانجام در سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، روز تکریم مادران و همسران شهدا، به فرزند شهیدش پیوست.

رحیمه نیری، مادر شهید ابوالقاسم غلامی‌فر، پس از سال‌ها چشم‌انتظاری و تحمل دوری فرزند، دعوت حق را لبیک گفت و آسمانی شد؛ مادری که سال‌ها با یاد و خاطره فرزندش زندگی کرد و امروز مردم نکا با حضور در مراسم تشییع، قدرشناسی خود را از مقام والای مادران شهدا به تصویر کشیدند.

شهید ابوالقاسم غلامی‌فر، فرزند شعبان، ۱۲ شهریور ۱۳۴۹ در خانواده‌ای متدین و دوستدار اهل‌بیت (ع) در روستای گل‌خیل شهرستان نکا دیده به جهان گشود. وی به‌عنوان فرزند اول خانواده، دوران تحصیل خود را تا مقطع دوم راهنمایی ادامه داد و در نوجوانی با پیوستن به بسیج، قدم در مسیر دفاع از میهن گذاشت و در لشکر ویژه ۲۵ کربلا به خدمت پرداخت.

این نوجوان بسیجی سرانجام چهارم دی‌ماه ۱۳۶۵، در جریان عملیات کربلای ۴ و منطقه عملیاتی‌ام‌الرصاص عراق، به فیض شهادت نائل آمد. پیکر مطهرش پس از سال‌ها مفقودالاثری، در ۱۲ تیرماه ۱۳۷۶ به زادگاهش بازگشت و در گلزار شهدای روستای گل‌خیل آرام گرفت؛ بازگشتی که پس از سال‌ها انتظار، چشم مادر را به دیدار فرزند روشن کرد، اما داغ دوری، همچنان در قلب او باقی ماند.

امروز نیز مردم قدرشناس نکا، با بدرقه مادر شهید غلامی‌فر، نشان دادند که مادران شهدا تنها صاحبان داغ و رنج نیستند، بلکه سرمایه‌های معنوی جامعه و نماد‌های زنده صبر، ایمان و ایثارند؛ مادرانی که فرزندانشان را در راه دفاع از وطن تقدیم کردند و خود، سال‌ها با داغی بزرگ، چراغ خانه و حافظ خاطرات شهادت باقی ماندند.

مراسم امروز، تنها بدرقه یک مادر نبود؛ تجدید پیمان مردم با آرمان شهدا و ادای دین به مادرانی بود که با صبر و ایمان، حماسه‌های بزرگ این سرزمین را در دامان خود پرورش دادند.

نکا امروز مادری را بدرقه کرد که سال‌ها چشم‌انتظار فرزند شهیدش بود؛ مادری که نام و یادش، در کنار نام فرزند شهیدش، در حافظه مردم قدرشناس این دیار جاودانه خواهد ماند.