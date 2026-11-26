همزمان با روز بسیج مستضعفان اجتماع بزرگ بسیجیان جان‌فدا و حافظان تنگه هرمز، با حضور گسترده و پرشور در جزیره هرمز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، این اجتماع حماسی در قلب تنگه راهبردی هرمز پیام‌آور اقتدار، آمادگی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

این اجتماع بزرگ، در میدان امام خامنه‌ای جزیره هرمز، به میدان نمایش وحدت، بصیرت و آمادگی نیرو‌های مردمی تبدیل شد.

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پنجم آذر، روز بسیج مستضعفان، فرصتی برای بازخوانی نقش بی‌بدیل بسیج در عرصه‌های دفاعی، امنیتی، فرهنگی و خدمت رسانی است.