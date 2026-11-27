به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی محمدی بیان کرد: استان بوشهر و پهنه کرانه‌ای خلیج‌فارس از دیرباز کانون تجارب بی‌نظیری در مهندسی آب و سازگاری با شرایط اقلیمی سخت بوده‌اند.

وی با اشاره به آثار تاریخی برجسته منطقه افزود: مجموعه‌های آبی باستانی جم از جمله سد دایو، سد گلوکلات و آسیاب‌های آبی منسوب به دوران ساسانی و پیش از آن، نشان‌دهنده عمق دانش فنی نیاکان ما در مهار آب‌های سطحی است.

محمدی اضافه کرد: همچنین آثار آبی دشتستان متعلق به دوره هخامنشیان و کاوش‌های باستان‌شناسی اخیر در محوطه باستانی «کل غرون»، ابعاد تازه‌ای از مهندسی آب در جنوب ایران را نمایان کرده است.

وی در ادامه با یادآوری اهمیت تاریخی بندر باستانی سیراف بیان کرد: سازه‌های آبی سیراف که بخشی از مهم‌ترین و پیشرفته‌ترین تأسیسات آبی تاریخی ایران به شمار می‌روند و پرونده ثبت جهانی آنها در دست اقدام است، گواهی روشن بر شکوفایی اقتصادی و تمدنی این منطقه در بستر دریاست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر همچنین به شبکه قنات‌ها و تأسیسات سنتی اشاره کرد و گفت: رشته‌قنات‌های تاریخی که از دامنه‌های کوهستانی تا کرانه‌های خلیج‌فارس امتداد یافته‌اند، در کنار کانال آبیاری تاریخی حاج‌مهدی دشتستان با بیش از سه قرن قدمت، الگویی کم‌نظیر از مدیریت توزیع آب و پایداری زیست‌محیطی در جنوب کشور را به نمایش گذاشته‌اند.

سومین همایش بین‌المللی دوسالانه تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج‌فارس با موضوع محوری «آب، آبیاری و مدیریت منابع آبی در کرانه‌ها و پس‌کرانه‌های خلیج‌فارس» ۹ آذر برگزار می‌شود.