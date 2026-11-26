یک واحد تولیدی کود‌های شیمیایی وزیستی مستقر در ارومیه با بومی‌سازی فناوری و فرمولاسیون، بیش از ۳۵ نوع کود کشاورزی تولید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، واحد تولیدی کود‌های شیمیایی و ارگانیک مستقر در ارومیه با بیش از دو دهه فعالیت از سال ۱۳۸۱ تاکنون، به یکی از بزرگ‌ترین مراجع تولید این محصولات در کشور تبدیل شده و با بومی‌سازی فناوری و فرمولاسیون، بیش از ۳۵ نوع کود کشاورزی تولید می‌کند.

صنعت تولید کود‌های شیمیایی و ارگانیک کشور با بیش از دو دهه فعالیت از سال ۱۳۸۱ تاکنون، در ارومیه به یکی از بزرگ‌ترین مراجع تولید این محصولات تبدیل شده است.

این مجموعه با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌های جهانی و مواد اولیه باکیفیت، بیش از ۳۵ نوع کود کشاورزی شامل گرانول، پلیت، سوسپانسیون، پودری، ژله‌ای و مایع را تولید می‌کند.

بومی‌سازی تکنولوژی تولید و فرمولاسیون محصولات متناسب با نیاز کشاورز ایرانی، ضمن بی‌نیازی از کشور‌های خارجی، مصرف سم را به حداقل ممکن کاهش داده است.

مبین حسینی، مدیرعامل این مجموعه، محصول شاخص «تریپل اکشن» را معرفی کرد که برای نخستین بار در ایران تولید شده و با خاصیت کاهندگی pH محلول‌پاشی، چسبانندگی سموم و کود‌ها به سطح برگ و پخش‌کنندگی، اثرگذاری سموم و کود‌ها را افزایش داده و با کاهش تعداد دفعات سم‌پاشی، باقی‌مانده سم در محصولات را کاهش و محصول سالم‌تری را روانه بازار می‌کند.

تعهد به پایداری منابع آب و خاک در منطقه، نقشی کلیدی در ارتقای صنعت کشاورزی کشور ایفا کرده است.

توسعه شبکه توزیع و دسترسی آسان کشاورزان در سراسر کشور به این محصولات کودی تولیدشده در ارومیه، از اولویت‌های اساسی این حوزه محسوب می‌شود که در حال حاضر به کشور‌های عراق، ترکیه و ازبکستان صادر می‌شود.