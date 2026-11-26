وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: شمار شهدای نوار غزه از آغاز حملات تاکنون به ۷۴ هزار و ۷۷۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۶ هزار و ۲۹۸ نفر افزایش یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی فلسطین الیوم؛ وزارت بهداشت غزه اعلام کرد از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، شمار شهدا به ۱۷۰۵ نفر و شمار مجروحان به ۶۱۶۳ نفر رسید و پیکر ۸۵۱ شهید نیز از زیر آوار بیرون آورده شده است.

براساس گزارش این وزارتخانه، شمار کل شهدای نوار غزه از آغاز حملات به ۷۴ هزار و ۷۷۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۶ هزار و ۲۹۸ نفر افزایش یافته است.