به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهرگفت: این طرح با هدف بررسی وضعیت جمعیت گونه‌های جانوری، ارزیابی شرایط زیستگاهی و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به حیات‌وحش منطقه اجرا شد.

عبدالرحمن مرادزاده افزود: در این برنامه، بخش‌های مختلف منطقه مورد پایش میدانی قرار گرفت و اطلاعات مربوط به مشاهده پستانداران و نشانه‌های حضور گونه‌های جانوری ثبت شد.

وی گفت: منطقه حفاظت‌شده کوه بیرمی ـ خاییز به دلیل برخورداری از ساختار کوهستانی، تنگه‌های متعدد و چشمه‌های آب شیرین، از زیستگاه‌های ارزشمند حیات‌وحش بخصوص کل و بز، قوچ و میش و پلنگ در شهرستان تنگستان به شمار می‌رود. وجود این عوارض طبیعی و منابع آبی، نقش مهمی در تأمین نیاز‌های زیستی گونه‌های جانوری و حفظ تنوع زیستی منطقه دارد و ضرورت پایش مستمر و حفاظت از این زیستگاه‌ها را دوچندان می‌کند.

مرادزاده با تأکید بر اهمیت سرشماری‌های سالانه اظهار داشت: پایش مستمر جمعیت گونه‌های جانوری، یکی از ابزار‌های مهم مدیریت علمی مناطق تحت مدیریت است و نتایج حاصل از این برنامه‌ها می‌تواند در شناسایی تغییرات جمعیتی، بررسی وضعیت زیستگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای اقدامات حفاظتی مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.