جوی پایدار در اغلب نقاط خوزستان همچنان افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی استان تا اواسط روز دوشنبه حاکم خواهد بود. از فردا، جمعه ششم آذر تا اواسط هفته آینده، روند کاهش دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

پیش بینی کاهش دما و جوی پایدار از فردا، جمعه ششم آذر، در جنوب غرب خوزستان

پیش بینی کاهش دما و جوی پایدار از فردا، جمعه ششم آذر، در جنوب غرب خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواسط روز دوشنبه جو پایداری در اغلب نقاط استان حاکم خواهد بود؛ لذا پدیده غالب در این ایام افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و بزرگ استان خواهد بود.

طی روز‌های جمعه تا یکشنبه، گذر امواج ضعیفی از فراز استان سبب افزایش ابر در اغلب نقاط استان و وزش باد متوسط (بویژه بعد از ظهر جمعه)، در بخش‌های غربی و جنوبی استان خواهد شد.

از فردا تا اواسط هفته آینده، روند کاهش دما در سطح استان پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس تا اواسط روز شنبه مواج خواهد بود. از اواسط روز دوشنبه تا پایان هفته بتدریج استان تحت تاثیر سامانه بارشی فعال و فراگیری قرار خواهد گرفت.

پدیده مه امروز هم در آبادان دید افقی را تا پنجاه متر کاهش داد.

در شبانه روز گذشته ایستگاه‌های آبادان با دمای ۳۲.۴ و دهدز با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۰.۵ و کمینه دمای ۱۵.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.