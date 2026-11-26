رزمایش اقتدار جانفدایان ایران با حضور ۴۳ گردان از نیرو‌های نظامی، انتظامی و بسیجی شهرستان رودان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، سرهنگ پاسدار حسین جمشیدی فرمانده سپاه ناحیه رودان هدف از برگزاری این رزمایش را نمایش آمادگی، انسجام و ظرفیت مشارکت مردمی در عرصه حفظ امنیت و خدمت رسانی به جامعه عنوان کرد.

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حجت‌الاسلام و المسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان گفت: این رزمایش برای دوستان انقلاب، پیام‌آور آرامش و همدلی و برای دشمنان، بیانگر ایستادگی ملت ایران در پاسداری از آرمان‌های خود است.