به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: دهکده لجستیک در فضایی مناسب و خارج از مجتمع بندری نگین جانمایی شود.

محمد شکیبی‌نسب اظهار داشت: هم‌افزایی میان مناطق آزاد و بنادر از اهمیت بالایی برخوردار است و مناطق آزادی که از ظرفیت بندری برخوردار نباشند، نمی‌توانند به تمام اهداف و انتظارات تعیین‌شده دست پیدا کنند.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به توسعه بندر بوشهر بیان کرد: توسعه این بندر نباید به محدوده فعلی آن محدود شود و لازم است اراضی پیرامونی و مستعد برای توسعه آتی بندر پیش‌بینی و به محدوده آن ملحق شود.

شکیبی‌نسب ادامه داد: بوشهر استانی ساحلی با پیشینه تاریخی در حوزه دریانوردی کشور است و باید متناسب با این جایگاه، زیرساخت‌های بندری آن برای سال‌های آینده توسعه یابد.

وی تأکید کرد: انتظار است با تأمین زمین مورد نیاز، زمینه ایجاد بندری متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و دریایی استان را فراهم کنیم تا این زیرساخت برای نسل‌های آینده نیز باقی بماند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت جانمایی مناسب دهکده لجستیک اشاره کرد و گفت: دهکده لجستیک باید در فضایی مناسب و خارج از مجتمع بندری نگین پیش‌بینی شود.

وی افزود: بنادر نسل سوم و چهارم به سمت فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و بسته‌بندی حرکت می‌کنند و به همین دلیل باید فضای لازم برای استقرار و توسعه این فعالیت‌ها در محدوده‌های بندری فراهم باشد.

شکیبی‌نسب با اشاره به ظرفیت‌های مجتمع بندری نگین اظهار داشت: این مجتمع دارای زون صنعتی است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود؛ بنابراین جانمایی دهکده لجستیک باید به‌گونه‌ای انجام شود که مانعی برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی مجتمع بندری نگین ایجاد نکند.

وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش ظرفیت عملیاتی بندر بوشهر گفت: ظرفیت تخلیه و بارگیری این بندر در برنامه‌های توسعه‌ای تا ۱۵ میلیون تن پیش‌بینی شده است و تحقق این هدف نیازمند تأمین زمین و ایجاد زیرساخت‌های متناسب با توسعه فعالیت‌های بندری و صنعتی است.