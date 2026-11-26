به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاهف از ساعات ابتدای امروز تاکنون ۲ فروند نفتکش متخلف با اصابت به مین‌های دریایی در شمال بندر خصب دچار انفجار و آتش سوزی شدند.

یکی از این کشتی‌ها از نوع سوپر نفتکش و با بیش از ۲ میلیون بشکه نفت خام بود که در حال سوختن رها شده است.

مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه تاکید کرد: این نفتکش‌ها با هویت نامعلوم و سامانه‌های ناوبری خاموش با اعتماد به جنگنده‌های ارتش متجاوز آمریکا در تلاش برای عبور مخفیانه بودند که مین‌های دریایی آنها را با آتش و انفجار در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز متوقف کرد.