۸ دستگاه موتورسیکلت فاقد مجوز و مدارک قانونی به ارزش ۵۲ میلیارد ریال در لارستان در جنوب فارس کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، سرهنگ فرهام عسکری فرمانده انتظامی شهرستان لارستان گفت: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز و بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده مبنی بر نگهداری چندین دستگاه موتورسیکلت غیرمجاز در یک واحد مسکونی، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی با مراجع قضایی، ماموران در بازرسی از منزل موردنظر، هشت دستگاه موتورسیکلت «پاکشتی» فاقد مدارک و مجوز‌های قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با اشاره به اینکه ارزش ریالی این محموله بنا بر نظر کارشناسان ۵۲ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص مالک موتورسیکلت‌ها شناسایی و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.