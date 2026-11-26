فرماندار شهرستان پردیس از تکمیل تصفیه‌ خانه فاضلاب مشترک رودهن و بومهن با اعتباری بیش از یک همت خبر داد و گفت: این طرح که از مصوبات سفر رئیس‌جمهور است، با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود اوایل بهار به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا طاهرخانی در حاشیه بازدید میدانی از طرح‌های عمرانی شهرستان، با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار کرد: تصفیه‌ خانه فاضلاب رودهن و بومهن از طرح‌های مهم زیرساختی شهرستان است که با همکاری آبفای شرق استان تهران در حال اجراست و بر اساس گزارش‌های دریافتی، مشکل خاصی در روند اجرای آن وجود ندارد.

وی همچنین از پیگیری طرح‌های عمرانی در حوزه‌های آموزشی و ورزشی خبر داد و افزود: فضاهای آموزشی مورد نیاز شهرستان شناسایی شده و عملیات اجرایی آن‌ها در جریان است. همچنین یک سالن چندمنظوره و فضای ورزشی روباز تکمیل و تحویل ورزشکاران شده و عملیات اجرایی خانه کشتی بومهن نیز آغاز شده است.

مدیرعامل آبفای شرق استان تهران نیز با اشاره به مشخصات این طرح گفت: تصفیه‌خانه مشترک رودهن و بومهن با ظرفیت روزانه ۲۵ هزار مترمکعب، در نزدیکی روستای گلخندان قدیم احداث می‌شود و با تکمیل آن، امکان پوشش جمعیتی حدود ۳۰۰ هزار نفر فراهم خواهد شد.

علیرضا قاسمی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی تصفیه‌خانه تقریباً کامل شده است، تأمین منابع مالی را مهم‌ترین مسئله باقی‌مانده دانست و افزود: بروز مشکلات مالی، افزایش قیمت‌ها و شرایط ناشی از جنگ، روند تأمین اعتبار پروژه را با تأخیر مواجه کرد.

وی ادامه داد: برای اجرای تصفیه‌ خانه و خط انتقال، منابعی در مجموع بیش از یک همت پیش‌بینی شده که بخشی از آن از محل مصوبات سفر و تسهیلات ماده ۵۶ تأمین خواهد شد.

قاسمی همچنین از اجرای حدود ۹۷۰ متر از خط انتقال ۲ و نیم کیلومتری پروژه خبر داد و گفت: با رفع مشکل تأمین لوله، عملیات اجرایی این بخش نیز ادامه دارد.

به گفته مدیرعامل آبفای شرق استان تهران، حدود ۱۵۶ کیلومتر شبکه فاضلاب اجراشده آماده ورود به مدار است و تصفیه‌ خانه در فاز نخست جمعیتی حدود ۱۵۶ هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.