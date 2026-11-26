رئیس پلیس آگاهی کردستان از دستگیری ۴ متهم سرقت به عنف در شهرستان سنندج خبر داد که در حسن آباد سنندج به وقوع پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرهنگ عبدی اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف و سرقت مقادیری قابل توجهی از طلاجات در شهرستان سنندج، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه بانوی سالخورده به عنوان مالباخته اصلی پرونده در اثر فشار ناشی از این اتفاق جان خود را از دست داد، افزود: با توجه به حساسیت موضوع کارگروهی از کارآگاهان پلیس آگاهی تشکیل و بررسی آثار باقیمانده از جرم در محل وقوع سرقت مورد ارزیابی‌های تخصصی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه ماموران با اقدامات تخصصی و استفاده از شگرد‌های پلیسی موفق شدند هویت سارقان را شناسایی کنند، ادامه داد: هر چهار متهم این پرونده پس از هماهنگی قضایی در اقدامی غافلگیرانه دستگیر شدند.

سرهنگ عبدی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیسی و مواجهه با مدارک و مستندات ارائه شده توسط ماموران به ناچار به بزه انتسابی اعتراف کردند، یادآور شد: یک مالخر در این خصوص دستگیر و به همراه سارقان در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.