محفل انس و الفت پیشکسوتان سپاه و خانواده‌های معظم شهدا در روستای حسین‌آباد بهشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، محفل انس و الفت وابستگان، پیشکسوتان و خانواده‌های معظم شهدا و یادبود درگذشتگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با حضور اعضای کانون بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت سپاه ناحیه بهشهر، در روستای حسین‌آباد شهرستان بهشهر برگزار شد.

در این مراسم معنوی، حجت‌الاسلام انزائی، امام جمعه دهستان میانکاله، با اشاره به جایگاه ارزشمند پیشکسوتان سپاه و بسیج، اظهار داشت: پیشکسوتان جهاد و شهادت سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند که با ایثار، فداکاری و مجاهدت خود در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب و نظام اسلامی نقش‌آفرینی کردند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه بسیجی و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان، افزود: تکریم پیشکسوتان و خانواده‌های معظم شهدا، وظیفه‌ای همگانی است و باید همواره قدردان تلاش‌ها و مجاهدت‌های این عزیزان باشیم.

همچنین فرمانده سپاه ناحیه بهشهر، سرهنگ قزلباش، در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بر اهمیت حفظ ارتباط و انسجام میان پیشکسوتان سپاه و بسیج تأکید کرد و گفت: پیشکسوتان جهاد و شهادت با سال‌ها تلاش و خدمت صادقانه، الگوهای ارزشمندی برای نسل امروز هستند.

این محفل صمیمی با هدف تجدید دیدار، تقویت پیوندهای عاطفی، پاسداشت مقام شامخ شهدا و تکریم خانواده‌های معظم آنان و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره درگذشتگان سپاه برگزار شد.

در پایان، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و درگذشتگان سپاه، بر ادامه راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.