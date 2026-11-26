مسابقات کشتی محله‌محور جام «شهدای رمضان» ، با شرکت ۱۲۰ کشتی‌گیر در مجموعه فرهنگی- ورزشی کارگران همدان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دبیر هیئت کشتی استان همدان گفت: در مرحله شهرستانی، یک دوره مسابقات آزاد با حضور ۴۰۰ کشتی‌گیر برگزار شد که در نهایت ۱۲۰ نفر از برگزیدگان برای حضور در مسابقات جام شهدای رمضان انتخاب شدند.

علی‌رضا کرمی افزود: هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی استعداد‌های برتر کشتی در رده‌های پایه و سازماندهی آنان برای حضور در رقابت‌های آینده است.

او تصریح کرد: مسابقات کشوری هم پایان آذرماه در خانه کشتی تهران برگزار خواهد شد.