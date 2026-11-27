دبیر اجلاسیه استانی نخستین همایش بین المللی مکتب امام مجاهد شهید از فعالان عرضه حقوقی و قضایی خواست آثار خود به این همایش را تا دهم آذر ماه ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ نخستین همایش بین المللی مکتب امام مجاهد شهید ، نیمه آذر ماه برگزار می شود و موضوع تخصصی اجلاسیه دادگستری کل استان سمنان در این همایش حکمرانی قضایی پیشگیرانه تعیین شده است .

مهدی ایثاری دبیر اجلاسیه استانی و نماینده پژوهشگاه قوه قضاییه در استان سمنان گفت : این همایش با رویکردی میان‌رشته‌ای برگزار می شود و در استان سمنان در حوزه قضایی برگزار خواهد شد .

وی افزود : اجلاسیه استان سمنان در دو محور قضا زدایی و حل و فصل غیر قضایی اختلافات برگزار می شود.