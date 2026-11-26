به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، عارف اکبری افزود: پرونده بهنام خودرو با موضوع کلاهبرداری سازمان یافته در فروش خودرو، هزار و ۲۹۲ شاکی و حدود یک همت رد مال دارد.

وی گفت: در رسیدگی‌های قضایی به این پرونده که از پرونده‌های مهم با شاکی زیاد در حوزه جرایم اقتصادی است، پس از تحقیقات و بررسی، قرار جلب به دادرسی صادر، و کیفرخواست پرونده نیز تنظیم و صادر شده است.

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دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس افزود: در این پرونده، دو متهم اصلی به جرم مشارکت در کلاهبرداری سازمان یافته تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و برای ۲۷ تن از اشخاص مرتبط با پرونده نیز در کیفرخواست، اتهام معاونت در کلاهبرداری سازمان یافته مطرح شده است.