رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: با وجود عرضه گواهی اسقاط به سایپا، این شرکت به دلیل کمبود نقدینگی نتوانست گواهی‌های مورد نیاز را خریداری کند و این گواهی‌ها به خودروساز دیگری فروخته شد.

آقای حسن کریمیان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما درباره ادعای یکی از مدیران خودروسازی مبنی بر تأمین نشدن گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودرو‌های تحویلی به مشتریان افزود: طی ماه‌های گذشته، گواهی اسقاط به میزان کافی در سامانه ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل موجود بوده است.

وی با اشاره به عرضه گواهی اسقاط با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان به شرکت سایپا گفت: این شرکت به دلیل نداشتن نقدینگی کافی، توان خرید گواهی‌ها را نداشت و در نهایت یک خودروساز دیگر گواهی‌های آماده را خریداری کرد.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده افزود: برای کمک به خودروسازان، با حمایت ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، تعدادی گواهی اسقاط به‌صورت دستی و همچنین به شکل اعتباری در اختیار سایپا قرار گرفت.

کریمیان ادامه داد: با وجود عرضه اعتباری، مطالبات مراکز اسقاط با تأخیر زیادی پرداخت شد و به دلیل بدقولی در تسویه بدهی‌ها، این شیوه عرضه متوقف شد.

وی با بیان اینکه سایپا برای خرید گواهی اسقاط ضمانت‌نامه ارائه کرده و تعدادی گواهی نیز خریداری کرده است، گفت: این شرکت در ادامه نتوانست ضمانت‌نامه‌های لازم برای خرید‌های بعدی را تأمین کند.

کریمیان با تأکید بر ظرفیت تأمین گواهی اسقاط برای خودروسازان و واردکنندگان افزود: انجمن مراکز اسقاط توانایی تأمین یک تا ۱۰۰ هزار گواهی را دارد و هم‌اکنون ۳۰ هزار گواهی اسقاط در سامانه ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل برای خریداران موجود است.

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده همچنین از خرید ۱۰ هزار گواهی اسقاط پس از افزایش قیمت آن از ۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: ادعای سایپا مبنی بر عرضه نشدن گواهی اسقاط در سامانه ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل پیش از افزایش قیمت، صحت ندارد؛ زیرا در فاصله زمانی تغییر قیمت، گواهی‌های مورد نیاز خودروسازان به‌صورت دستی تحویل شده است.