مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از افتتاح ۲۵۰ طرح صنعتی بالای ۸۱ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان امستال در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عزیزی، نماینده مردم مردم شهرستان‌های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از تلاش صنعتگران در جنگ اقتصادی گفت: مدیران استانی باید موانع تولید را تسهیل کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان به فعالیت هزار و۲۰۴ واحد تولیدی در استان اشاره کرد.

شمسی پور افزود: در پایان مراسم از ۴۰ صنعتگر نمونه استان تجلیل شد.