به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، منوچهر حبیبی در جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه، ضمن گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای بسیجی، از حضور آیت‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و آیت‌الله نریمانی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم قدردانی کرد و حضور آنان را مایه برکت و تقویت همدلی و انسجام در استان دانست.

وی با اشاره به جایگاه شهید رجایی در نظام مدیریتی کشور بیان کرد: شهید رجایی برای ما تنها یک نام نیست، بلکه یادآور یک مکتب مدیریتی و الگویی واقعی برای همه مدیران است؛ مکتبی که در آن مسئولیت یک امتیاز و جایگاه تشریفاتی نیست، بلکه فرصتی برای خدمت بیشتر به مردم محسوب می‌شود.

استاندار کرمانشاه افزود: در مکتب مدیریتی شهید رجایی می‌آموزیم که معیار ماندگاری مدیران، میزان خدمت آنها به مردم است و مدیر زمانی می‌تواند به جایگاه واقعی خود افتخار کند که در مسیر خدمت‌رسانی و گره‌گشایی از مشکلات مردم گام بردارد.

حبیبی با بیان اینکه فرصت مسئولیت باید به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار گیرد، بیان کرد: همه ما باید از لحظه‌لحظه فرصت خدمتگزاری برای حل مشکلات مردم و پیشبرد امور استان استفاده کنیم زیرا خدمت صادقانه به مردم، هم خیر و برکت دنیوی و هم سعادت اخروی را به همراه دارد.

وی با تشریح رویکردها و انتظارات از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان کرمانشاه گفت: نخستین انتظار، توجه به پیشرفت همه‌جانبه و توسعه متوازن استان است و همه حوزه‌ها از فرهنگ و ورزش گرفته تا مسائل اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و امنیتی برای ما اهمیت دارند و نباید هیچ بخشی تحت‌الشعاع بخش دیگر قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: هیچ ظرفیتی در استان نباید مغفول بماند؛ زیرا در غیر این صورت با توسعه‌ای نامتوازن مواجه خواهیم شد و توسعه زمانی معنا و ارزش واقعی پیدا می‌کند که همه ابعاد زندگی مردم را دربر بگیرد و در کنار پیشرفت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به سایر نیازها و ظرفیت‌های استان نیز توجه شود.

حبیبی ارتقای شاخص‌های عملکردی را یکی از مهمترین معیارهای سنجش و ارزیابی مدیران دانست و افزود: از روز نخست مسئولیتم در استان تأکید کرده‌ام که هر مدیر باید جایگاه حوزه مسئولیت خود را نسبت به زمان تحویل گرفتن آن ارتقا دهد و مدیری موفق و برجسته است که بتواند سال‌به‌سال شاخص‌های حوزه کاری خود را بهبود ببخشد.

وی با بیان اینکه انتخاب مدیران برتر در جشنواره شهید رجایی نیز بر مبنای میزان ارتقای شاخص‌ها و عملکرد دستگاه‌ها انجام است، بیان کرد: ارتقای شاخص‌ها همچنان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی مدیران در مجموعه مدیریت استان خواهد بود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط مدیران با مردم گفت: مردم ولی‌نعمتان ما هستند و هیچ مدیری نباید میان خود و مردم فاصله ایجاد کند و فاصله گرفتن از مردم، آغاز دور شدن از مسیر صحیح مدیریت و خدمتگزاری است.

حبیبی افزود: درهای ادارات باید به روی مردم باز باشد و ارتباط مدیران با شهروندان باید صمیمانه، مستمر و بدون واسطه باشد و این پیوند عمیق میان مردم و مسئولان باید روزبه‌روز تقویت شود تا مدیران بتوانند مسائل و مشکلات مردم را به‌درستی بشناسند و برای رفع آنها اقدام کنند.

وی، مدیریت میدانی و حضور در متن مسائل را از دیگر انتظارات مهم خود از مدیران برشمرد و گفت: مدیریت پشت میز‌نشینی نمی‌تواند گرهی از مشکلات مردم باز کند و دردی را دوا کند و مدیر موفق کسی است که در میدان عمل، در شهرها، روستاها، خیابان‌ها و بازار حضور داشته باشد و مسائل را از نزدیک ببیند و برای حل آنها اقدام کند.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: مدیران باید با برنامه‌ریزی هدفمند، مستمر و مسئله‌محور، مشکلات استان را دنبال کنند و حضور میدانی آنها نباید صرفاً تشریفاتی و مناسبتی باشد، بلکه باید به حل واقعی مسائل و بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود.