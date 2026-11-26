گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد سرهنگ پاسدار عبدی‌پور، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان باشت، با اشاره به برگزاری این رویداد در مرحله شهرستانی، اعلام کرد که این دوره با شعار «بسیج، علم، فضای مجازی و هوش مصنوعی» در هفته بسیج برگزار شد

وی افزود: این رویداد با هدف شناسایی استعدادهای جوان در رشته‌هایی نظیر پویانمایی، طراحی نرم‌افزار و بازی‌های تلفن همراه، هوش مصنوعی و همچنین بخش ویژه میکرورسانه‌ها، بستری برای شکوفایی توانمندی‌های دیجیتال جوانان فراهم کرده است

در ادامه این مراسم، سرهنگ فرضی‌زاده در سخنانی تحلیلی به اهمیت مقابله فرهنگی در فضای مجازی پرداخت.

وی اظهار داشت: اگرچه کیفیت رسانه و استفاده از هوش مصنوعی بهبود یافته است، اما فرهنگ و تفکر بسیجی همچنان در برابر شبکه‌های دشمن که سال‌هاست در پی استعمار و نابودی کشورها هستند، یک سپر دفاعی کارآمد است

سرهنگ فرضی‌زاده با تأکید بر نقش فردی فعالان رسانه افزود: هر یک از رزمندگان و بسیجیان، در برابر دشمن یک انسان رسانه‌ای محسوب می‌شوند و پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف، مرهون مجاهدت شبانه‌روزی شما عزیزان است و جایگاه برتر ایران در موضوعات مختلف پس از انقلاب، نشانه‌ای از اعتماد به توانمندی جوانان و قدرت تفکر بسیجی در این سرزمین است

درپایان از بسیجیان وفعالان این حوزه با اهداء اوح سپاس وهدیه تجلیل به عمل آمد