عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تأکید بر نقش مؤثر رسانه‌ها در پویایی زبان فارسی گفت: رسانه‌ها در سه مرحله آشنایی مخاطبان با واژه‌های جدید، افزایش کاربرد و تثبیت آنها در ذهن و زبان جامعه نقش‌آفرین هستند و می‌توانند با کاربرد مستمر واژه‌های فارسی، به ترویج غیرمستقیم آنها کمک کنند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر حسینعلی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره نقش رسانه‌ها در آفرینش، پذیرش، ترویج و تثبیت نوواژه‌ها، گفت: رسانه به‌خودی‌خود عامل تخریب زبان نیست، بلکه وسیله‌ای است که می‌تواند در بخش‌های مختلف بر زبان تأثیر بگذارد. اگر رسانه‌ها به نقش و مسئولیت خود در این زمینه توجه نکنند، ممکن است فرصت‌های مهمی را از دست بدهیم.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در گسترش واژگان فارسی افزود: افراد به فراخور میزان مطالعه، تجربه و ارتباطات خود، دایره واژگانی متفاوتی دارند، اما همه واژه‌هایی را که می‌شناسند، در گفتار و نوشتار به کار نمی‌برند. معمولاً واژه‌هایی انتخاب می‌شوند که بیشتر شنیده یا خوانده شده‌اند و در ذهن افراد دسترس‌پذیرتر هستند.

رحیمی گفت: رسانه‌ها در سه مرحله نقش مهمی دارند، نخست اینکه واژه‌های جدید را به مخاطبان معرفی می‌کنند تا از واژه‌های ناآشنا به واژه‌های شناخته‌شده تبدیل شوند. مرحله دوم افزایش بسامد کاربرد واژه‌هاست تا مخاطبان علاوه بر فهمیدن آنها، در گفتار و نوشتار خود نیز از آنها استفاده کنند. مرحله سوم نیز به انتخاب و اولویت‌بندی واژه‌ها مربوط می‌شود.

این عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی زبانی تصریح کرد: رسانه‌ها هم می‌توانند به‌صورت مستقیم کاربرد واژه‌های مناسب را آموزش دهند و هم با استفاده مستمر از واژه‌های فارسی، به شکل غیرمستقیم در جامعه فرهنگ‌سازی کنند، روشی که به دلیل تکرار و نهادینه‌شدن در ذهن مخاطب، می‌تواند ماندگاری بیشتری داشته باشد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت میزان پذیرش واژه‌هایی مانند «یارانه» و «رایانه» در برابر واژه‌های «سوبسید» و «کامپیوتر» گفت: پذیرش واژه‌ها به مجموعه‌ای از عوامل بستگی دارد و نمی‌توان یک عامل را به‌تنهایی تعیین‌کننده دانست. برای نمونه، زمانی که واژه «یارانه» برای مفهوم سوبسید پیشنهاد شد، مدتی کاربرد آن چندان گسترده نبود، اما با تعیین و پرداخت مبالغ یارانه و ارتباط مستقیم مردم با این موضوع، بسامد استفاده از این واژه افزایش یافت.

رحیمی تأکید کرد: این موضوع نشان می‌دهد که ارتباط واژه با زندگی روزمره مردم و میزان مواجهه ذهنی آنها با یک مفهوم، در پذیرش و رواج واژه جدید تأثیر زیادی دارد. همچنین نباید تصور کرد که همه واژه‌های پیشنهادی فرهنگستان در نهایت به‌طور کامل پذیرفته می‌شوند، چنین اتفاقی در هیچ‌یک از زبان‌های دنیا رخ نداده است.

وی درباره انتقاد‌ها از کندی فرایند معادل‌یابی برای واژه‌های بیگانه نیز گفت: در دنیای امروز، هزاران و حتی میلیون‌ها پدیده و مفهوم جدید وارد زندگی انسان‌ها می‌شود. فرهنگستان‌ها و آکادمی‌های زبان نیز پس از شکل‌گیری این پدیده‌ها و بر اساس اولویت‌های خود به سراغ معادل‌یابی برای آنها می‌روند؛ بنابراین این مسئله مختص ایران نیست.

این پژوهشگر زبان و ادب فارسی با اشاره به پیشرفت دانش واژه‌گزینی در کشور افزود: خوشبختانه اصطلاح‌شناسی و واژه‌گزینی در ایران به دانشی ساختارمند تبدیل شده و فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز در این زمینه فعالیت علمی و تخصصی دارد. با این حال، لازم است این دانش به حوزه‌های مختلف علمی گسترش یابد.

رحیمی افزود: نخستین افرادی که با ورود واژگان بیگانه در هر رشته علمی مواجه می‌شوند، فرهنگستان نیستند، بلکه دانشمندان، مترجمان و استادان همان رشته‌اند که معمولاً نخستین معادل‌ها را پیشنهاد می‌کنند. در بسیاری از موارد نیز فرهنگستان با بررسی و ارزیابی معادل‌های ارائه‌شده از سوی متخصصان، از میان آنها گزینه مناسب را انتخاب می‌کند.

عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین انتظار پژوهشگران زبان و ادب فارسی از رسانه‌ها گفت: رسانه‌ها وظایفی در زمینه معرفی، ترویج و تثبیت واژه‌های فارسی دارند و پژوهشگران نیز مسئولیت‌هایی بر عهده دارند. هر دو طرف باید وظایف خود را به‌درستی انجام دهند و پیش از انتظار از دیگران، به مسئولیت‌های خود عمل کنند.