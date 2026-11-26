به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،متن پیام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان در پی درگذشت پدر سردار نظری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ وَیَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ»

برادر ارجمند و سردار سرافراز

جناب آقای سردار محمدعلی نظری

فرمانده محترم سپاه ثارالله استان کرمان

سلام علیکم

خبر درگذشت پدر بزرگوار و مؤمن جنابعالی، موجب تألم و تأثر فراوان گردید. فقدان پدر، فقدان یکی از ستون‌های محبت، تربیت و ایمان خانواده است و سوگ آن برای داغدیدگان سنگین و جانکاه است. آن مرحوم، عمر شریف خویش را در مسیر ایمان، خدمت و تربیت فرزندانی صالح و مجاهد سپری کرد و بی‌تردید حضور ارزشمند جنابعالی در سنگر خدمت و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، از برکات تربیت و دعای آن پدر بزرگوار است.

این مصیبت را به جنابعالی، خانواده محترم و همه بازماندگان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، غفران و رحمت واسعه الهی، علو درجات و حشر با صالحان و اولیای الهی، و برای جنابعالی و خانواده محترم، صبر جمیل و اجر عظیم مسئلت دارم. ان‌شاءالله روح آن مرحوم در جوار رحمت بی‌کران پروردگار آرام گیرد و یاد و آثار نیک او برای خانواده و جامعه اسلامی ماندگار باشد.

حسن علیدادی سلیمانی

درپیام استاندار کرمان در پی درگذشت پدر فرمانده سپاه ثارالله استان آمده است:

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ»

«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

برادر گرانقدر، سردار محمدعلى نظرى

فرمانده محترم سپاه ثارالله استان کرمان

با سلام و‌احترام

با نهایت تاسف و تاثر، مصیبت فقدان پدر گرامی‌تان را به جناب عالی، خانواده محترم و سایر بستگان داغدار تسلیت عرض نموده و با ابراز همدردی صمیمانه، از درگاه حضرت حق برای آن مرحوم مغفور علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و براى شما و عموم بازماندگان معزز در سایۀ توکل و تمسّک به خداى منّان، صبر، سلامتی و تسلای خاطر مسئلت دارم.

بی‌تردید خدمات ارزشمند شما در خدمت به مردم نجیب کرمان، در دیوان عدل الهی باقیات صالحاتی برای آن مرحوم است.

امید آن‌که روح پدر بزرگوارتان در جوار رحمت واسعه پروردگار و در اعلی علیین مأوا گیرد؛ انشاءالله

محمدعلى طالبى استاندار کرمان

همچنین پیام حجت الاسلام علی عربپورنماینده ولی فقیه در سپاه ثارالله کرمان به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم.

إِنَّا لِلَّهِ وانا الیه رَاجِعُونَ

سَلامٌ عَلیکُم بِما صَبرتُم

سردار محمدعلی نظری فرمانده محترم سپاه ثارالله کرمان،

خبر رفتن پدر بزرگوار شما، قلبی را به درد آورد و چشم‌ها را به اشک نشاند. اما در این مسیرِ حق، تنها چیزی که باقی می‌ماند، سبکیِ روح و پاداشِ پروردگار است. پدران، ریشه‌های استواری هستند که در سایه آنها، فرزندانِ مخلص و خدمتگزار همچون جنابعالی به خاک برخاسته‌اند.

آری حقیقت این است که یک پدرِ بزرگ، در وجودِ فرزندِ مخلص و فرمانده‌ای، چون شما، زنده و پاینده است. میثاقِ ایثار و خدمت، میراثی است که از ایشان به شما رسیده و در قلب مردم دیار کریمان ثبت شده است.

امید است که خداوند متعال، ایشان را در زمره مقربان و در سایه رحمت واسعه خود جای دهد و در این ایامِ دشوار، قلب شما را به آرامش و تسلی دلیلی الهی پیوند دهد. دعای ما برای شما و برای آن روح پاک، همواره همراه خواهد بود.

علی عربپور

نماینده ولی فقیه در سپاه ثارالله کرمان

سپاه ثارالله استان کرمان ، هم به مناسبت درگذشت پدر فرمانده سپاه ثارالله کرمان چنین پیامی صادر کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم إِنَّا لِلَّهِ وانا الیه رَاجِعُونَ

با قلبی آکنده از اندوه و ایمانی استوار؛ رحلت پدر بزرگوار سردار محمدعلی نظری فرمانده محترم سپاه ثارالله استان کرمان را تسلیت عرض می نماییم. رفتنِ این بزرگوار، از دست رفتنِ یکی از ریشه‌های استوارِ خانواده‌های مخلص و خدمتگزار دیار کریمان است.

از درگاه پروردگار جهان، برای آن روح مطهر، آرامش و بهشت جاودان و برای جنابعالی و بیت مکرم ، استقامت و صبری جمیل در این ایام دشوار طلب می‌کنیم. یاد و میراث نیک ایشان، همواره در قلب‌های ثارالهیان پاینده خواهد بود.

پیام مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان به مناسبت درگذشت پدر فرمانده سپاه ثارالله کرمان به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم«کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ وَ یَبْقٰی وَجْهُ رَبِّکَ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ»

سردار گرانقدر و برادر ارجمندجناب آقای سردار محمدعلی نظری فرمانده محترم سپاه ثارالله استان کرمان

مصیبت فقدان پدر بزرگوار و مؤمنتان، موجب تألم و تأثر فراوان گردید.پدر، نخستین معلم ایثار، صبر و استقامت و ریشه‌ای استوار در حیات هر انسان است؛ و بی‌تردید ثمره سال‌ها تربیت و ایمان آن پدر بزرگوار را می‌توان در منش و مسیر خدمت و مجاهدت فرزندی دید که امروز با افتخار، پرچمدار خدمت به مردم و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی در دیار کریمان است.

درگذشت آن پدر گرانقدر را به جنابعالی، خانواده محترم و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده و از درگاه حضرت حق، برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی، علو درجات و همنشینی با صالحان و اولیای الهی و برای جنابعالی و عموم داغدیدگان، صبر جمیل، اجر عظیم و تسلای خاطر مسئلت می‌نمایم.

امید آنکه روح آن مرحوم در جوار رحمت بی‌کران الهی و در اعلی‌علیین مأوا گیرد و آثار نیک و تربیت ارزشمند ایشان، همچون میراثی ماندگار، چراغ راه جمهوری اسلامی ایران باشد.

عماد محمدی مدیرکل صدا و سیمای مرکز کرمان