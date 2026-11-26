مردم کردستان که ۹ ماه است بسیج شده‌اند تا مدافع انقلاب اسلامی باشند در دویست و هفتادمین شب تجمعات، از نقش‌آفرینی‌های بی‌بدیل شجره طیبه بسیج، از سنگر خدمت و سازندگی تا دفاع جانانه از عزت و اقتدار میهن اسلامی گفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بسیج، از دل همبستگی و اتحاد ملتی متولد شد که آمده بود تا طرحی نو دراندازد و به نظام سلطه، یک نه بزرگ بگوید.

از جهاد سازندگی تا جهاد تبیین؛ از مقابله با فتنه منافقان تا میدان‌داری در جهاد اکبر و دفاع از وطن، بسیجیان در هر سنگری، بی‌ادعا و خالصانه درخشیدند.

حالا، پس از ماه‌ها ایستادگی ملت مبعوث، امروز ایران اسلامی قدردان غیرت و جان‌فشانی فرزندان بسیجی خود است.